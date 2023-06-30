Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
В пятницу будет дождливо, а столбики термометров покажут 25 градусов. Скорость ветра составит пять метров в секунду.
Дожди сохранятся и в субботу, а температура поднимется до 27 градусов. В воскресенье ожидается облачная погода, а столбики термометров покажут 30 градусов.
Добавим, что к 6 июля воздух прогреется до 35 градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.