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Жара с температурой до 30 градусов придет в Ростов-на-Дону на выходных со 2 июля

30 июня 2023, 05:45
Фото: 1MI
Жара с температурой до 30 градусов придет в Ростов-на-Дону на выходных со 2 июля
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 1 и 2 июля, температура воздуха может подняться до 30 градусов, сообщили синоптики.

В пятницу будет дождливо, а столбики термометров покажут 25 градусов. Скорость ветра составит пять метров в секунду.

Дожди сохранятся и в субботу, а температура поднимется до 27 градусов. В воскресенье ожидается облачная погода, а столбики термометров покажут 30 градусов.

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Добавим, что к 6 июля воздух прогреется до 35 градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.

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