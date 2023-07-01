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Более 78% россиян выразили доверие главе государства Владимиру Путину

1 июля 2023, 09:02
Фото: 1MI
Среди жителей России провели опрос, который показал, что большинство респондентов доверяют президенту Владимиру Путину, сообщает ВЦИОМ.

По данным ВЦИОМ, примерно 78,6% жителей России заявили, что испытывают доверие к Владимиру Путину. Согласно проведенному опросу, Михаилу Мишустину, председателю правительства России, доверяют 60,9% россиян, а политикам Геннадию Зюганову и Сергею Миронову — 31,3% и 31,6%.

Деятельность Путина одобряют 74,8% респондентов, а показатели премьер-министра и правительства страны превышают 50%.

Путин в Кремле наградил 48 полицейских из Ростовской области за работу в день мятежа
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Опрос проводили методом телефонного интервью в период с 19 по 25 июня, он охватил 1,6 тысячи граждан, которым уже исполнилось 18 лет.

Ранее Путин в Кремле наградил 48 полицейских из Ростовской области за работу в день мятежа.

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