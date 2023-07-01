Более 78% россиян выразили доверие главе государства Владимиру Путину

По данным ВЦИОМ, примерно 78,6% жителей России заявили, что испытывают доверие к Владимиру Путину. Согласно проведенному опросу, Михаилу Мишустину, председателю правительства России, доверяют 60,9% россиян, а политикам Геннадию Зюганову и Сергею Миронову — 31,3% и 31,6%.