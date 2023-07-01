Издание со ссылкой на специалистов платформы по трудоустройству сообщает, что в 2023 году работодатели чаще других искали операторов колл-центров и сотрудников службы поддержки. Кроме того, на рынке труда востребованными оставались сварщики, слесари, водители (8% от общего числа запросов), а также таксисты (6% запросов).