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Сервис трудоустройства назвал профессии самых востребованных специалистов в 2023 году

1 июля 2023, 10:50
Фото: pxhere.com
Сервис трудоустройства назвал профессии самых востребованных специалистов в 2023 году
В России самыми востребованными специалистами в 2023 году оказались сотрудники колл-центров, сварщики и слесари, об этом рассказал портал «Новые Известия».

Издание со ссылкой на специалистов платформы по трудоустройству сообщает, что в 2023 году работодатели чаще других искали операторов колл-центров и сотрудников службы поддержки. Кроме того, на рынке труда востребованными оставались сварщики, слесари, водители (8% от общего числа запросов), а также таксисты (6% запросов).

Если говорить о востребованных специалистов в сфере офисной работы, то на лидирующих позициях оказались сотрудники бухгалтерии и менеджеры по работе с клиентами. В сфере культуры и искусства чаще всего работодатели искали художников и актеров.

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При этом, согласно данным аналитиков, количество вакансий в 2023 году увеличилось на 154% по отношению к показателям за аналогичный период 2022 года, средний уровень безработицы в России также не превышает 3,2%.

Ранее в Ростове закрытый аэропорт начал активный набор персонала, несмотря на приостановку работы в феврале 2022 года.

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