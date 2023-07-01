Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Издание со ссылкой на специалистов платформы по трудоустройству сообщает, что в 2023 году работодатели чаще других искали операторов колл-центров и сотрудников службы поддержки. Кроме того, на рынке труда востребованными оставались сварщики, слесари, водители (8% от общего числа запросов), а также таксисты (6% запросов).
Если говорить о востребованных специалистов в сфере офисной работы, то на лидирующих позициях оказались сотрудники бухгалтерии и менеджеры по работе с клиентами. В сфере культуры и искусства чаще всего работодатели искали художников и актеров.
При этом, согласно данным аналитиков, количество вакансий в 2023 году увеличилось на 154% по отношению к показателям за аналогичный период 2022 года, средний уровень безработицы в России также не превышает 3,2%.
Ранее в Ростове закрытый аэропорт начал активный набор персонала, несмотря на приостановку работы в феврале 2022 года.