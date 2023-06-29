Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:42
Updated Сегодня, 20:42
В конце мая один из местных телеканалов поразил зрителей новой ведущей прогноза погоды Аксиньей Донцовой. Она оказалась сгенерирована нейросетью. Технический директор телеканала после выхода прогноза погоды в эфир пояснил, что текст для ведущей написал человек, нейросеть только озвучила его, смоделировала подходящую мимику и жесты.
Всего десять лет назад все думали, что самыми востребованными профессиями в будущем станут юридические и экономические специальности. Однако сегодня огромной востребованностью на рынке труда пользуются IT-специалисты, таргетологи, менеджеры соцсетей, специалисты по Big Data и искусственному интеллекту.
«Роботы и нейросети уже заменили водителей, рабочих на заводах и в сфере обслуживания, переводчиков, космонавтов, даже адвокатов, писателей и художников. Все это — в очень короткие сроки. Тысячи людей вынуждены были перепрофилироваться, чтобы не остаться без денег», — рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова.
Она добавила, что в ближайшие пять лет достижения научно-технического прогресса могут отобрать у людей еще десяток профессий. Работы могут лишиться кассиры, бухгалтеры, корректоры, копирайтеры, аналитики.
«Уже почти не осталось дикторов и диспетчеров — если прислушаться, голоса метро, торговых центров, лифтов и общественного транспорта принадлежат роботу, а не человеку», — заметила эксперт.
Миронова пояснила, что люди в этих профессиях все же останутся, но только для контроля за работой машин и нейросети.
Ростовский программист Георг Буцуканов объяснил, что искусственный интеллект — явление не новое. Старичку уже 67 лет. Правда, поначалу люди забавлялись с ним, играя в шахматы. По-настоящему обучаться ИИ начал только в 80-е годы. Примерно в то же время первородные нейросети начали помогать человеку в работе.
«С их помощью работали криминалисты: сопоставляли отпечатки пальцев. Они расшифровывали речь, заменяя машинисток. В 90-е появились первые чат-боты», — рассказывает программист.
Серьезный апгрейд, добавляет Буцуканов, нейросети получили в период пандемии.
«Тогда работодатели поняли уязвимость сотрудников-людей и стали искать возможности еще больше автоматизировать производственные процессы. Появились даже такие нейросети, которые способны заменить программистов — они могут самостоятельно прописывать код на разных языках программирования», — говорит эксперт.
Экономист Анастасия Миронова предполагает, что уже в течении 2023–2024 годов искусственный интеллект начнет занимать нишу преподавания, туризма и журналистики.
«Искусственный интеллект со временем заменит все профессии, где от человека требуется внимательность и механическое выполнение однотипных заданий. Творческая и эмоциональная сфера останется ему недоступной», — заметила экономист.
С этим не согласился IT-специалист Георг Буцуканов.
«Искусственный интеллект умеет распознавать и даже имитировать эмоции. Хотя, конечно, он не может чувствовать их по-настоящему. Так что нейросети вполне могут давать аналитику по психологическим тестам. Только она будет основана на большом объем статистических данных. Что касается творчества, то в этом ИИ действительно вряд ли сумеет обойти человека», — рассказал программист.
Уже сегодня, по его словам, нейросети помогают вычислить преступников в толпе людей по анализу поведения. ИИ также помогает рекламщикам в создании продающего медиа-продукта.
Он пояснил, что обучении нейросети строится на анализе ею информации из интернета, то есть, уже существующего знания. Нейросети, по его словам, пока могут только трансформировать и рекомбинировать имеющуюся у них информацию, но не могут создать нечто новое.
«Да, они могут скомпоновать части разных изобретений и предложить какую-то новую форму. Но они не вложат в это содержание новых функций. Так же и с искусством: они используют уже известные человечеству творческие методы, не предлагая чего-то индивидуального», — говори программист.
По мнению эксперта, нейросетям еще далеко до совершенства. Они до сих пор делают ошибки в обучении и не могут постоянно исправно работать без человеческого контроля.
Георг Буцуканов, что у бурного развития искусственного интеллекта есть и обратная сторона: его активно стали применять в мошеннических схемах и киберпреступлениях.
Экономист Анастасия Миронова убеждена, что нейросети могут сказаться и на благосостоянии человечества.
«Во-первых, зря окажутся потраченными ресурсы на обучение тем профессиям, которые заменит ИИ. Придется снова тратить деньги и время на переквалификацию. Во-вторых, может начать разваливаться сложившаяся система образования: в колледжах в основном у нас обучают рабочим профессиям, не требующим большого интеллектуального вклада — именно на эти профессии и претендуют нейросети в будущем, а значит, и колледжи окажутся не нужны», — заметила эксперт.