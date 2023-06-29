«Искусственный интеллект умеет распознавать и даже имитировать эмоции. Хотя, конечно, он не может чувствовать их по-настоящему. Так что нейросети вполне могут давать аналитику по психологическим тестам. Только она будет основана на большом объем статистических данных. Что касается творчества, то в этом ИИ действительно вряд ли сумеет обойти человека», — рассказал программист.