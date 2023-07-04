Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:17
Он отметил, что донские производители сталкиваются с трудностями в логистике, но тем не менее продолжают отправлять свою продукцию в эти страны из-за их потребности в ней.
Однако, как признал Тимченко, большая часть импортеров продукции Ростовской области из Северной Америки и Европы отказались от выполнения ранее заключенных контрактов.
«Все это отразилось на экспорте в денежном выражении. Однако компании находят выход и продолжают реализовывать инвестиционные проекты, — пишет Donnews со ссылкой на слова Тимченко.
Ранее появилась информация, что на складах в Ростовской области скопилось более 5 млн тонн прошлогоднего урожая.