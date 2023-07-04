rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Изображение материала

Предприятия в Ростовской области продолжили торговать с недружественными странами

4 июля 2023, 05:14
Фото: 1MI
Некоторые товары, произведенные в Ростовской области, все еще поставляются в страны, которые ввели санкции против России после начала спецоперации, сообщил первый замглавы Минпрома региона Вячеслав Тимченко.

Он отметил, что донские производители сталкиваются с трудностями в логистике, но тем не менее продолжают отправлять свою продукцию в эти страны из-за их потребности в ней.

Однако, как признал Тимченко, большая часть импортеров продукции Ростовской области из Северной Америки и Европы отказались от выполнения ранее заключенных контрактов.

Компания-владелец Азовского зернового терминала прекратит экспорт зерна из РФ 1 июля
Узнать подробнее

«Все это отразилось на экспорте в денежном выражении. Однако компании находят выход и продолжают реализовывать инвестиционные проекты, — пишет Donnews со ссылкой на слова Тимченко.

Ранее появилась информация, что на складах в Ростовской области скопилось более 5 млн тонн прошлогоднего урожая.

Читайте также:
Компания-владелец Азовского зернового терминала прекратит экспорт зерна из РФ 1 июляРоссия смогла увеличить доходы с экспорта удобрений в 2022 год на 70%Василий Голубев попросил Путина взять под государственный контроль экспорт зерна
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Торговля#Недружественные страны#Санкции#Импорт#Логистика#Минпром#Экспорт#Инвестиционные проекты#Деньги#Донской регион
Подпишитесь
В Ростовской области жители пережидают жару и ломятся в неисправные туалеты
Вчера, 14:47
В Ростовской области погибла 11-летняя девочка от упавших на нее футбольных ворот
Вчера, 15:01
Стали известны подробности стрельбы на улице в Ростове
Вчера, 14:27
Жители в Ростовской области заявили о массовой гибели рыбы и ужасной вони
Вчера, 15:02
Ростовчане заявили о позеленевшей воде в фонтане парка «Аллея Роз»
Вчера, 15:10
В Ростове 3 июля ограничили подачу горячей воды на СЖМ, Темернике и проспекте Ленина
Вчера, 13:06