В самой «Ростдонпечати» рассказали «Молоту», что пытаются через суд предоставить обеспечительные меры, однако, вероятно, в этой просьбе им откажут. Дело в том, что все киоски «Ростдонпечати» в этом году объявили нелегальными. Решение об этом приняло управление торговли Ростова. Сейчас оно ведет активную борьбу с незаконными НТО.