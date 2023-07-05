rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Изображение материала

Киоски «Ростдонпечати» демонтируют в Ростове как незаконное НТО

5 июля 2023, 13:52
Фото: Яндекс.Карты
Киоски «Ростдонпечати» демонтируют в Ростове как незаконное НТО
В Ростове демонтируют более половины киосков «Ростдонпечати», пишет «Молот».

В Ростове планируют демонтировать 35 киосков «Ростдонпечати». Три из них, расположенные на Рабочей площади, Коммунистическом проспекте и Вятской улице, уже закрылись.

В самой «Ростдонпечати» рассказали «Молоту», что пытаются через суд предоставить обеспечительные меры, однако, вероятно, в этой просьбе им откажут. Дело в том, что все киоски «Ростдонпечати» в этом году объявили нелегальными. Решение об этом приняло управление торговли Ростова. Сейчас оно ведет активную борьбу с незаконными НТО.

В центре Ростова за 500 млн рублей продают ларек шаурмы и буфет в «Доме Обуви»
Узнать подробнее

Демонтаж киосков в Ростове, вероятно, приведет к закрытию всей сети в регионе. Дело в том, что киоски в других городах области никогда не были рентабельны.

В самом управлении торговли ситуацию никак не комментировали.

Ранее власти Ростова в очередной раз отчитались о ликвидации нелегального рынка на Сержантова.

Читайте также:
Власти Ростова снова отчитались о ликвидации нелегального рынка на СержантоваПивной ларек заставили закрыться рядом со школой в РостовеГолодные ростовчане заступились за ларек с блинами, на который напал психопат
#Ростдонпечать#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости#Алина Заярная
Подпишитесь
Объявления с набором в ЧВК «Вагнер» в Ростове заменили листовками «Ахмата»
Сегодня, 12:15
Вассерман заявил, что взрыв на Запорожской АЭС больше навредит Киеву, чем Югу России
Сегодня, 12:26
Экс-полицейский обжаловал приговор и добавил себе пять лет тюрьмы на Дону
Сегодня, 07:05
Губернатор Голубев заявил, что «Автодор» не завершил строительство обхода Аксая
Сегодня, 05:33
Ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой и рынком на Сержантова
Сегодня, 12:34
В Азовском музее посетителям разрешили трогать мамонта
Сегодня, 12:54