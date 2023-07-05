Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В Ростове планируют демонтировать 35 киосков «Ростдонпечати». Три из них, расположенные на Рабочей площади, Коммунистическом проспекте и Вятской улице, уже закрылись.
В самой «Ростдонпечати» рассказали «Молоту», что пытаются через суд предоставить обеспечительные меры, однако, вероятно, в этой просьбе им откажут. Дело в том, что все киоски «Ростдонпечати» в этом году объявили нелегальными. Решение об этом приняло управление торговли Ростова. Сейчас оно ведет активную борьбу с незаконными НТО.
Демонтаж киосков в Ростове, вероятно, приведет к закрытию всей сети в регионе. Дело в том, что киоски в других городах области никогда не были рентабельны.
В самом управлении торговли ситуацию никак не комментировали.
Ранее власти Ростова в очередной раз отчитались о ликвидации нелегального рынка на Сержантова.