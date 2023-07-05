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Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе в Ростовской области 5 июля

5 июля 2023, 15:47
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Пассажир ВАЗ погиб в результате ДТП в Ростовской области
Пассажир ВАЗ погиб в результате ДТП в Ростовской области, рассказали в Госавтоинспекции.

Утром 5 июля ДТП произошло на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». Водитель ВАЗ 21150, выезжая из затяжного поворота, не справился с управлением и влетел во встречный автомобиль Hyundai Accent.

Удар был настолько сильным, что от ВАЗ осталась буквально груда металла и стекол. Пассажира машины госпитализировали, однако позже он скончался. Водители ВАЗ и Hyundai, а также пассажир иномарки сейчас находятся в больнице.

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Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.

Напомним, в Ростовской области в смертельном ДТП 4 июля пострадали около 10 человек.

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