Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
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Утром 5 июля ДТП произошло на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». Водитель ВАЗ 21150, выезжая из затяжного поворота, не справился с управлением и влетел во встречный автомобиль Hyundai Accent.
Удар был настолько сильным, что от ВАЗ осталась буквально груда металла и стекол. Пассажира машины госпитализировали, однако позже он скончался. Водители ВАЗ и Hyundai, а также пассажир иномарки сейчас находятся в больнице.
Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.
Напомним, в Ростовской области в смертельном ДТП 4 июля пострадали около 10 человек.