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Ростовский экономист рассказала, почему доллар перешагнет рубеж в 100 рублей

6 июля 2023, 15:35
Фото: 1MI
Ростовский экономист допустила рост стоимости доллара выше 100 рублей
К середине июля доллар перешагнет порог в 95 рублей и медленно продолжит расти в цене, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова

Рубль начал сдавать свои позиции в конце июня. На 6 июля курс доллара составляет 90,34 рубля.

Как объяснила Анастасия Миронова, одним из основных поддерживающих рубль факторов являются объемы продаж российской нефти.

«Во-первых цены на российскую нефть и газ снизились вслед за значительным сокращением экспортеров. Из-за санкций и кризиса на внутреннем рынке сократилось количество импортеров, которые считаются одними из основных валютных поставщиков. Из-за этого общая масса доллара сократилась, и цена на него выросла», — объяснила эксперт.

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Дополнительно на росте стоимости доллара летом 2023 года сказался сезон отпусков.

«Валюта стала более востребованной, ее продажи увеличились. Все это на фоне сокращения количества валюты на рынке и на базе политико-экономических потрясений конца июня», — рассказала экономист.

Анастасия Миронова предположила, что к середине месяца доллар вырастет в цене до 95 рублей и продолжит укреплять свои позиции до тех пор, пока на внутренний рынок не вернутся поставщики валюты в прежних объемах.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в России практически не проводят международные расчетные операции в долларах.

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#Анна Ивченко#Экономика#Курсы валют#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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