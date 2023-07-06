Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Рубль начал сдавать свои позиции в конце июня. На 6 июля курс доллара составляет 90,34 рубля.
Как объяснила Анастасия Миронова, одним из основных поддерживающих рубль факторов являются объемы продаж российской нефти.
«Во-первых цены на российскую нефть и газ снизились вслед за значительным сокращением экспортеров. Из-за санкций и кризиса на внутреннем рынке сократилось количество импортеров, которые считаются одними из основных валютных поставщиков. Из-за этого общая масса доллара сократилась, и цена на него выросла», — объяснила эксперт.
Дополнительно на росте стоимости доллара летом 2023 года сказался сезон отпусков.
«Валюта стала более востребованной, ее продажи увеличились. Все это на фоне сокращения количества валюты на рынке и на базе политико-экономических потрясений конца июня», — рассказала экономист.
Анастасия Миронова предположила, что к середине месяца доллар вырастет в цене до 95 рублей и продолжит укреплять свои позиции до тех пор, пока на внутренний рынок не вернутся поставщики валюты в прежних объемах.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в России практически не проводят международные расчетные операции в долларах.