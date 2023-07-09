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Политолог Гусий заявил, что вероятной целью украинских ракет мог стать Крымский мост

9 июля 2023, 20:22
Фото: Rosavtodor.ru
Политолог заявил, что вероятной целью украинских ракет мог стать Крымский мост
В свете признания Киева о теракте на Крымском мосту, объект вполне мог быть истинной целью утренней атаки ВСУ, считает краснодарский политолог Андрей Гусий.

Напомним, 9 июля силы российской противовоздушной обороны успешно сбили украинскую ракету в районе города Керчь в Крыму.

Эксперт считает, что настоящей целью атаки мог быть и Крымский мост. Это версия выглядит особенно правдоподобно в свете сегодняшнего признания киевского режима в совершении теракта на мосту в октябре 2022 года.

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«Мы не можем судить, насколько важные объекты выбирались, если оценивать со стороны спецоперации. Не думаю, что есть понимание и на Украине», — отмечает Гусий.

Он также добавил, что даже безуспешные попытки обстрелов образуют для Украины необходимый информационный фронт, так как ракеты все же были сбиты на территории России.

Ранее Rostovgazeta писала, что украинскую ракету сбила сегодня система ПВО и в Донецке Ростовской области. Пострадавших среди населения нет. Из-за падения обломков повреждена кровля нескольких домов.

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