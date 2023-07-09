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Голубев назвал число пострадавших от работы ПВО домов в Донецке Ростовской области

9 июля 2023, 12:31
Фото: Telegram-канал Василия Голубева
Два дома пострадали в результате работы ПВО в Донецке Ростовской области 9 июля
Два дома пострадали в результате работы ПВО в Донецке Ростовской области 9 июля, сообщил губернатор Василий Голубев.

Система ПВО сработала над Донецком Ростовской области днем 9 июля. Над городом отбили атаку украинской ракеты. Ее обломки разлетелись, упав во дворах местных жителей.

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Губернатор Василий Голубев уточнил, что обломки повредили два дома. Один находится на улице Лизы Чайкиной, а другой — на Флотской, 8. В понедельник туда приедут специалисты, чтобы восстановить кровлю.

Из жильцов домов, к счастью, никто не пострадал.

Ранее Голубев рассказал подробности уничтожения ракеты в небе над Донецком Ростовской области.

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