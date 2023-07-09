Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Система ПВО сработала над Донецком Ростовской области днем 9 июля. Над городом отбили атаку украинской ракеты. Ее обломки разлетелись, упав во дворах местных жителей.
Губернатор Василий Голубев уточнил, что обломки повредили два дома. Один находится на улице Лизы Чайкиной, а другой — на Флотской, 8. В понедельник туда приедут специалисты, чтобы восстановить кровлю.
Из жильцов домов, к счастью, никто не пострадал.
Ранее Голубев рассказал подробности уничтожения ракеты в небе над Донецком Ростовской области.