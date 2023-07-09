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Система ПВО могла сработать дважды в Ростовской области 9 июля

9 июля 2023, 14:27
Фото: 1MI
Система ПВО могла сработать дважды в Ростовской области 9 июля
Система ПВО дважды сработала в Ростовской области 9 июля, заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Система ПВО сбила украинскую ракету в небе над Донецком Ростовской области 9 июля. Инцидент произошел около 12 часов дня. Ему предшествовал громкий хлопок и характерные следы в небе.

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Политик Владимир Рогов написал, что система ПВО в Ростовской области сработала дважды, и оба раза успешно. Что имел ввиду Рогов, неясно: поражение двух воздушных целей или уничтожения одной цели двумя залпами.

Власти Ростовской области это пока никак не комментировали.

Напомним, помимо Ростовской области, Украина атаковала ракетами сегодня и Брянскую. Там система ПВО также успела их перехватить.

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