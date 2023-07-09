Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Система ПВО сбила украинскую ракету в небе над Донецком Ростовской области 9 июля. Инцидент произошел около 12 часов дня. Ему предшествовал громкий хлопок и характерные следы в небе.
Политик Владимир Рогов написал, что система ПВО в Ростовской области сработала дважды, и оба раза успешно. Что имел ввиду Рогов, неясно: поражение двух воздушных целей или уничтожения одной цели двумя залпами.
Власти Ростовской области это пока никак не комментировали.
Напомним, помимо Ростовской области, Украина атаковала ракетами сегодня и Брянскую. Там система ПВО также успела их перехватить.