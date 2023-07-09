Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Напомним, 7июля в лесу под Каменском-Шахтинским неизвестный мужчина изнасиловал ребенка.
Пострадавшая девочка сама рассказала о произошедшем. По ее описанию был сделан фоторобот нападавшего.
Им оказался мужчина, которому на вид около 40 лет. У него средний рост — не выше 175 сантиметров. Из особенностей его внешнего вида она назвала пухлые щеки и немного оттопыренные уши.
Мужчина, совершивший преступление против ребенка, был одет в темные штаны и майку. Насильник имеет автомобиль светлого оттенка. В полиции пока не дали официальной информации о том, как выглядел насильник.