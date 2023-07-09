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В Сети появился фоторобот человека, надругавшегося над девочкой в Ростовской области

9 июля 2023, 07:36
Фото: 1MI
В Сети появился фоторобот насильника, надругавшимся над девочкой в Ростовской области
Стало известно, как выглядел мужчина, который мог изнасиловать ребенка под Каменском-Шахтинским Ростовской области, сообщили в 1rnd.ру.

Напомним, 7июля в лесу под Каменском-Шахтинским неизвестный мужчина изнасиловал ребенка.

Пострадавшая девочка сама рассказала о произошедшем. По ее описанию был сделан фоторобот нападавшего.

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Им оказался мужчина, которому на вид около 40 лет. У него средний рост — не выше 175 сантиметров. Из особенностей его внешнего вида она назвала пухлые щеки и немного оттопыренные уши.

Мужчина, совершивший преступление против ребенка, был одет в темные штаны и майку. Насильник имеет автомобиль светлого оттенка. В полиции пока не дали официальной информации о том, как выглядел насильник.

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