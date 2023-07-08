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В Ростовской области боятся ночных хлопков и ищут насильника, напавшего на ребенка

8 июля 2023, 18:16
Фото: 1MI
В Ростовской области боятся ночных хлопков и ищут насильника, напавшего на ребенка
В Азовском море из-за солености могут исчезнуть некоторые виды рыб, в Ростовской области ищут педофила, напавшего на несовершеннолетнюю, а в Ростове жители вздрагивают от любого ночного шума.

Шум неизвестного происхождения

В Ростове в ночь на 8 июля жители стали сообщать о громких хлопках, потревоживших их сон. Ростовчане рассказали, что услышали подозрительные звуки глубокой ночью, источник звука якобы находился в районе западного моста через реку Дон. Некоторые очевидцы сообщили, что даже заметили в небе черный дым.

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Ростовчане предполагают, что источниками шума и дыма мог стать загоревшийся автомобиль или же разгерметизация газового оборудования с последовавшим за ней взрывом.

«Во время пожара были слышны взрывы, возможно, газовое оборудование или что-то подобное. Поэтому не стоит паниковать», — успокоили горожан комментаторы.

Официальных комментариев о произошедшем не поступало.

10 лет спустя

Доцент кафедры зоологии ростовского вуза Сергей Дудкин в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал слушателям, что в ближайшие 10 лет видовой состав Азовского моря может сильно измениться.

Последние 14 лет ученые наблюдают за стремительным процессом повышения солености в Азовском море, что в перспективе способно привести к исчезновению таких значимых обитателей акватории как судак, тарань, лещ и других видов рыбы.

Фото: 1MI

Дело в том, что за последние 14 лет соленость воды в Азовском море повысилась на 3,5 промилле, что приближает уровень солености к показателям Черного моря. Из-за этого в акватории уже стал меняться видовой состав — в воде стали замечать кефаль, морских собачек, зеленушек и увеличение численности медуз. Все эти факторы в совокупности становятся причинами создания некомфортной среды для привычных обитателей Азовского моря.

Если в ближайшие годы сток пресной воды из Дона и Кубани не увеличится, то деятельность человека и повышение солености воды станут причиной исчезновения множества видов рыб.

Чудовищное преступление

Одной из главных новостей субботы стал розыск мужчины, который стал подозреваемым в деле об изнасиловании несовершеннолетней.

Портал Rostov.aif рассказал, что в пятницу, 7 июля, неизвестный мужчина напал в лесу рядом со Старой Станицей на девочку и надругался над ней.

Фото: rostovgazeta.ru

По словам источника, несовершеннолетняя помогла составить фоторобот нападавшего, ему около 40 лет, мужчина передвигался на машине светлого цвета.

Журналисты запросили подтверждение у донской полиции, однако ответа от сотрудников пресс-службы по факту произошедшего пока не поступило. Данные будут обновляться по мере появления новой информации.

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