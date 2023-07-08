Дело в том, что за последние 14 лет соленость воды в Азовском море повысилась на 3,5 промилле, что приближает уровень солености к показателям Черного моря. Из-за этого в акватории уже стал меняться видовой состав — в воде стали замечать кефаль, морских собачек, зеленушек и увеличение численности медуз. Все эти факторы в совокупности становятся причинами создания некомфортной среды для привычных обитателей Азовского моря.