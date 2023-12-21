Старая Станица

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Декабрь 2023
В Ростовской области на М-4 возникла 15-километровая пробка. Показываем на карте
21 декабря 2023, 16:15
В Ростовской области парк «Лога» украсили новогодней иллюминацией
В Ростовской области парк «Лога» украсили к Новому году и Рождеству, об этом объявили в пресс-службе парка.
15 декабря 2023, 06:32
В Ростовской области на М-4 «Дон» возникла 22-километровая пробка
12 декабря 2023, 16:00
Июль 2023
Бастрыкину доложат о расследовании дела об изнасиловании ребенка в Ростовской области
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об изнасиловании девушки в Ростовской области, сообщили в СКР.
11 июля 2023, 04:57
Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали в Ростовской области
В Ростовской области удалось задержать мужчину, который может быть причастен к изнасилованию несовершеннолетней, сообщают СМИ
10 июля 2023, 08:58
В Ростовской области боятся ночных хлопков и ищут насильника, напавшего на ребенка
8 июля 2023, 18:16

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