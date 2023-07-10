Дело в том, что в январе этого года Юнусхаджиев, находясь в казарме, сделал замечание сослуживцу из-за медленного сбора на построение. Однако реакция военнослужащего оказалась не той, которую ожидал обвиняемый. Чтобы «продемонстрировать свое мнимое превосходство над ним» Юнусхаджиев обхватил правой рукой тело потерпевшего, сдавив его в области ребер, а левой рукой схватил его правую ногу и повалил на кровать. Пострадавший ударился о металлической корпус кровати. Однако Юнусхаджиев не остановился. Он продолжил давить на тело сослуживца. В результате у того констатировали закрытую травму груди с переломом ребер, гематомы и синяки.