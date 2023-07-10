Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Магамеду Юнусхаджиеву. Его обвинили в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.
Дело в том, что в январе этого года Юнусхаджиев, находясь в казарме, сделал замечание сослуживцу из-за медленного сбора на построение. Однако реакция военнослужащего оказалась не той, которую ожидал обвиняемый. Чтобы «продемонстрировать свое мнимое превосходство над ним» Юнусхаджиев обхватил правой рукой тело потерпевшего, сдавив его в области ребер, а левой рукой схватил его правую ногу и повалил на кровать. Пострадавший ударился о металлической корпус кровати. Однако Юнусхаджиев не остановился. Он продолжил давить на тело сослуживца. В результате у того констатировали закрытую травму груди с переломом ребер, гематомы и синяки.
На суде Юнусхаджиев вину полностью признал, извинился перед пострадавшим и активно сотрудничал со следствием. В судебном постановлении говорится, что военнослужащий «положительно характеризуется по месту прохождения военной службы».
Поэтому суд счел, что исправление Юнусхаджиева возможно без реального отбывания срока. Его приговорили к содержанию в дисциплинарной воинской части условно. Там он будет находиться до конца срока военной службы.
Ранее жителя Ростовской области, испортившего баннер с участником СВО, осудили в Новочеркасске.