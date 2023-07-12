Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В Краснодарском крае с начала текущего года утонули 43 человека, в том числе 7 детей. В большинстве случаев к трагедиям приводит нарушение правил безопасности.
По словам представительницы МЧС, основной причиной получения травм или утопления является купание на необорудованных пляжах. На них нет специальных средств и дежурных спасателей, а значит в случае необходимости никто не сможет оказать помощь.
Дно на таких пляжах тоже не проверяется, поэтому там могут быть обломки, металлические конструкции, нагромождения камней. Также не стоит купаться в темное время суток.
«Большинство туристов, особенно из других регионов, не знают ни территорию моря, ни дно, ни его особенности. Мутная вода или глубина не всегда позволяет видеть всё. И когда люди прыгают с каких-то возвышенностей, то получают травмы, иногда смертельные», — говорит специалист.
Еще одним недостатком необорудованных пляжей она назвала отсутствие запретительных знаков и спасательных постов во время шторма. Люди заходят в воду, не всегда понимая силу стихии, а значит уровень опасности, и это часто приводит к гибели.
Нередкой причиной гибели отдыхающих также является купание в нетрезвом виде, так как человек дезориентирован, хуже реагирует и оценивает свои силы. Кроме того, в состоянии опьянения сложнее понять температуру воды и глубину.
«Бывали случаи, когда людей уносило в море на матрасе, так как они не задумывались над тем, как далеко они от берега, или просто засыпали», — отмечает пресс-секретарь.
Чернова также советует плавать в специальном месте и не заплывать за буйки. Во-первых, что не попасть в техническую зону, в которой находятся плавсредства. Во-вторых, в огороженной зоне не будет опасных течений.
Имеет значение и то, что многие люди не знают правил спасения утопающих и оказания первой помощи. Она напомнила, что в случае ЧП нужно звонить в Единую диспетчерскую службу по номеру 112.
Представительница МЧС также добавила, что детям во время купания нужен особый надзор. Родители либо должны находиться с ними в воде, либо достаточно близко, а также постоянно держать ребенка в поле зрения.
Ранее спасатель в разговоре с RostovGazeta назвал самую частую причину несчастных случаев на воде.