«Большинство туристов, особенно из других регионов, не знают ни территорию моря, ни дно, ни его особенности. Мутная вода или глубина не всегда позволяет видеть всё. И когда люди прыгают с каких-то возвышенностей, то получают травмы, иногда смертельные», — говорит специалист.