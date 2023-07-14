По словам жителей ЖК «Панорама» и «Перспектива», детские сады и школы в их районе переполнены. Помимо этого, согласно требованиям Роспотребнадзора, расстояние от домов до общеобразовательных учреждений должно быть не более 500-800 метров. А жилые комплексы относятся к школе, путь до которой составляет около 1,5 километра. Детские сады также расположены на расстоянии от 1 до 2,5 километра.