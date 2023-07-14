Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Огромный прирост населения и хаотичная застройка краевого центра в предыдущие годы привели к тому, что сегодня нехватка мест в школах и детских садах стала одной из главных проблем Краснодара.
Чтобы решить вопрос с переполненностью общеобразовательных учреждений, власти отказались от точечной застройки и обязали застройщиков учитывать в планах социальные объекты.
В мае глава города Евгений Наумов заявлял, что сейчас принимаются все необходимые меры для ликвидации накопленного десятилетиями дефицита мест в учреждениях дошкольного и среднего образования. По его словам, благодаря рекордным темпам строительства в этом году планируют возвести 10 школ, 25 детсадов, три спортивных объекта и детскую поликлинику.
При этом, по словам депутата, городские власти умалчивают о том, сколько одновременно с соцобъектами строится домов — ежегодно в Краснодаре возводится 2,5 миллиона квадратных метров жилья.
Он считает, что чиновники всегда знали о недопустимости строительства без учета необходимой инфраструктуры, но предпочли закрыть на многие вещи глаза. Причиной этому является нежелание обременять крупный бизнес дополнительными расходами.
«Почему в советское время могли строить, чтобы детям хватало мест, а сейчас резко разучились? В нормальном государстве с действующими нормативами это просто невозможно. Всё потому, что власти отказываются проявлять должную принципиальность и действуют в интересах застройщиков», — отмечает политик.
В пример можно привести школу на улице Восточно-Кругликовской, 40/3 в микрорайоне «Панорама», строительство которой не могут начать более 7 лет.
Земельный участок, на котором по генплану предусмотрено создание общеобразовательного учреждения на 1,1 тысячу мест, находится в частной собственности у строительной компании ООО «Краснодар Сити», но застройщик возводить объект не торопится.
Народный избранник считает, что администрация должна активнее отстаивать интересы горожан и принимать реальные меры. Например, попытаться выкупить у компании участок через суд и начать там строительство долгожданной школы.
В микрорайоне есть еще одна выделенная территория, на которой планировалось строительство детского сада, но и этот вопрос пока не имеет перспективы.
По словам жителей ЖК «Панорама» и «Перспектива», детские сады и школы в их районе переполнены. Помимо этого, согласно требованиям Роспотребнадзора, расстояние от домов до общеобразовательных учреждений должно быть не более 500-800 метров. А жилые комплексы относятся к школе, путь до которой составляет около 1,5 километра. Детские сады также расположены на расстоянии от 1 до 2,5 километра.
Эту проблему озвучил и Сафронов. Даже если застройщики учитывают соцобъекты при строительстве, детям не всегда удобно до них добираться. Огромное количество школ находится далеко от места проживания школьников, и не все родители имею возможность отвозить и забирать ребенка.
При этом в настоящее время федеральный закон запрещает осуществлять подвоз детей на школьном автобусе внутри границ муниципалитета.
«Все разводят руками и не знают, что делать. Ездить детям на общественном транспорте никак, они туда просто не влезут. Буду поднимать этот вопрос на ближайшем совещании», — говорит депутат.
Он также обратил внимание на внесение ряда изменений в краснодарские нормы градостроительного проектирования. В частности, были обновлены расчетные формулы, которые применяются при возведении соцобъектов. Теперь численность населения при строительстве новых микрорайонов будет определяться путем деления общей площади застройки на 22 квадратных метра (ранее общая площадь делилась на 30 квадратных метров).
По сути, снижение коэффициента должно было позволить проектировать больше школ и детских садов, но не все так просто. Вместе с этим представители департамента строительства сократили со 104 до 74 проектируемых мест в микрорайоне на тысячу квадратных метров.
«С одной стороны, они увеличили количество людей, поживающих в районе. С другой, было снижено количество требований для постройки квадратных метров детских садов. Поэтому по факту всё осталось как прежде», — заявляет депутат.
Несмотря на дефицит мест в общеобразовательных учреждениях города, дети всё равно должны учиться. Поэтому нередко школу, проектная мощность которой составляет, например, 1600 человек, посещают 4500 тысячи учеников.
Это становится возможным за счет увеличения количества смен. Сейчас краснодарские школы в микрорайонах работают в три «захода». Но так как нормы СанПиН запрещают учебу в три смены, называют последнюю «второй подсменой».
«К 1 января 2025 года по поручению президента школы по всей России должны учиться в одну смену. Потому что во вторую смену школа должна работать на дополнительное образование — секции, кружки. Но нам это этого очень далеко», — отмечает Сафронов.
Даже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев весной заявлял, что для перехода на работу в одну смену школам города не хватает еще 75 тысяч мест.
Народный избранник также поднял вопрос о зарплате школьных учителей. Согласно указу президента, педагоги должны получать среднюю зарплату по региону. Но проблема заключается в том, что сейчас нагрузка учителя в Краснодаре составляет 1,9 ставки и не соответствует научно-обоснованной норме труда.
То есть чтобы получить свою зарплату, педагогу нужно систематически перерабатывать в два раза. При таких условиях неизбежно страдает качество образования. Это также не способствует привлечению в отрасль новых кадров.