Неизвестный мужчина пытался проникнуть в закрытый салон красоты на Буденновском в Ростове. Сотрудница, находившаяся внутри, рассказала полицейским, что дебошир был пьяным. Он дергал ручку двери, а когда понял, что ему не откроют, взял бетонный блок и проломил им стекло. После этого мужчина сбежал.