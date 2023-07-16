Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Неизвестный мужчина пытался проникнуть в закрытый салон красоты на Буденновском в Ростове. Сотрудница, находившаяся внутри, рассказала полицейским, что дебошир был пьяным. Он дергал ручку двери, а когда понял, что ему не откроют, взял бетонный блок и проломил им стекло. После этого мужчина сбежал.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас полицейские заняты поиском и установлением личности дебошира.
Накануне в поселке Темерницком под Ростовом пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей.