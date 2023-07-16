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Мужчина с бетонным блоком напал на салон красоты в центре Ростова

16 июля 2023, 11:33
Фото: 1MI
В Ростове на Буденновском неадекватный мужчина пытался проникнуть в закрытый салон красоты
В Ростове на Буденновском неадекватный мужчина пытался проникнуть в закрытый салон красоты, рассказали в МВД.

Неизвестный мужчина пытался проникнуть в закрытый салон красоты на Буденновском в Ростове. Сотрудница, находившаяся внутри, рассказала полицейским, что дебошир был пьяным. Он дергал ручку двери, а когда понял, что ему не откроют, взял бетонный блок и проломил им стекло. После этого мужчина сбежал.

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К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас полицейские заняты поиском и установлением личности дебошира.

Накануне в поселке Темерницком под Ростовом пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей.

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