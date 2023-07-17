Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Lenta со ссылкой на Telegram-каналы пишет, что происшествие случилось в Щербиновском районе. По информации издания, пилот катапультировался, но сейчас он находится без сознания.
«Над местом падения в данный момент летает спасательный вертолет. По предварительным данным, рухнул штурмовик Су-25», — сказано в сообщении.
В оперштабе Краснодарского края рассказали, что происшествие случилось неподалеку от берега, жертв и разрушений нет. Говорится, что на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб.
Ранее Следком России возбудил уголовное дело из-за крушения Су-34 в Ейске. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.