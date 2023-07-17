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Стало известно о крушении штурмовика Су-25 в Краснодарском крае

17 июля 2023, 13:23
Фото: mil.ru
Стало известно о крушении штурмовика Су-25 в Краснодарском крае
В Краснодарском крае в понедельник, 17 июля, рухнул штурмовик, сообщают СМИ.

Lenta со ссылкой на Telegram-каналы пишет, что происшествие случилось в Щербиновском районе. По информации издания, пилот катапультировался, но сейчас он находится без сознания.

«Над местом падения в данный момент летает спасательный вертолет. По предварительным данным, рухнул штурмовик Су-25», — сказано в сообщении.

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Стало известно о крушении штурмовика Су-25 в Краснодарском крае
Видео: t.me/RVvoenkor

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что происшествие случилось неподалеку от берега, жертв и разрушений нет. Говорится, что на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб.

Ранее Следком России возбудил уголовное дело из-за крушения Су-34 в Ейске. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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