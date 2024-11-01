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Оперштаб

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Систему ПВО усилят в Ростовской области
В Ростовской области планируют усилять и развивать систему противовоздушной обороны, сообщает региональное правительство.
1 ноября, 20:15
2023
Алексей Логвиненко собирает ночное совещание оперштаба в Ростове
12 декабря 2023, 18:12
Украинский беспилотник упал на берег Азовского моря
28 ноября 2023, 18:51
В Ростовской области дончан привлекут к борьбе с диверсантами и защите границ
26 августа 2023, 10:11
Стало известно о крушении штурмовика Су-25 в Краснодарском крае
В Краснодарском крае в понедельник, 17 июля, рухнул штурмовик, сообщают СМИ.
17 июля 2023, 13:23

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