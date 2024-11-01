Систему ПВО усилят в Ростовской области

Во время совещания заслушали доклады воздушной армии о ситуации в небе, пограничного управления и руководителей администраций, силовых ведомств. Итогом повестки дня стало решение о необходимости наращивать межведомственное и межрегиональное взаимодействие, обмениваться информацией на постоянной основе, чтобы принимать совместные решения.