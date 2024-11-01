Систему ПВО усилят в Ростовской области

Posted 1 ноября, 20:15
Published 1 ноября, 20:15
Modified 1 ноября, 20:17
Updated 1 ноября, 20:17
Губернатор Ростовской области Василий обсудил эти вопросы в ходе заседания оперштаба. В нем участвовали военные, главы системообразующих предприятий и представители силовых структур.
Во время совещания заслушали доклады воздушной армии о ситуации в небе, пограничного управления и руководителей администраций, силовых ведомств. Итогом повестки дня стало решение о необходимости наращивать межведомственное и межрегиональное взаимодействие, обмениваться информацией на постоянной основе, чтобы принимать совместные решения.
Как именно усилят ПВО, не уточняется. Эта информация нигде не анонсировалось официально.
Ранее стало известно о бегстве украинской власти из города Купянска Херсонской области.