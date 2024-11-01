rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 20:15

Published 1 ноября, 20:15

Modified 1 ноября, 20:17

Updated 1 ноября, 20:17

Систему ПВО усилят в Ростовской области

Систему ПВО усилят в Ростовской области

1 ноября 2024, 20:15
Фото: 1MI. Систему ПВО усилят в Ростовской области
В Ростовской области планируют усилять и развивать систему противовоздушной обороны, сообщает региональное правительство.

Губернатор Ростовской области Василий обсудил эти вопросы в ходе заседания оперштаба. В нем участвовали военные, главы системообразующих предприятий и представители силовых структур.

Во время совещания заслушали доклады воздушной армии о ситуации в небе, пограничного управления и руководителей администраций, силовых ведомств. Итогом повестки дня стало решение о необходимости наращивать межведомственное и межрегиональное взаимодействие, обмениваться информацией на постоянной основе, чтобы принимать совместные решения.

После полуночи Ростовскую область атаковали девять беспилотников
Узнать подробнее

Как именно усилят ПВО, не уточняется. Эта информация нигде не анонсировалось официально.

Ранее стало известно о бегстве украинской власти из города Купянска Херсонской области.

Читайте также:
Уничтожены и перехвачены: военные сообщили, что за БПЛА сбили в Ростовской областиГолубев сообщил о ночной атаке беспилотников над НовошахтинскомВоенные остановили ночную террористическую атаку на Ростовскую область
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Губернатор#Военные#Информация#Оперштаб#Предприятия#Противовоздушная оборона#Силовые структуры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика