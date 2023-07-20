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«Здание главной хоральной синагоги, 1868 г.» отремонтируют в Ростове за 8 млн рублей

20 июля 2023, 05:38
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону проведут аукцион по выбору подрядчика, который отремонтирует фасад здания объекта культурного наследия на улице Баумана, говорится в материалах Госзакупок.

Речь идет о памятнике истории и культуры «Здание главной хоральной синагоги, 1868 г.», который находится на пересечении Баумана и Ульяновской. Начальная цена контракта составляет восемь миллионов рублей.

Кто именно будет заниматься этим проектом, станет известно 4 августа. Заказчиком выступает кожно-венерологический диспансер.

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Согласно технической документации, ремонт предстоит провести в двухэтажном кирпичном здании с надстроенным мезонином на кирпичном цоколе прямоугольной формы в плане, с чердаком и скатной кровлей. Всего нужно будет выполнить несколько видов работ:

  1. Ремонт и защита кирпичной кладки наружных стен, поврежденной эрозией.
  2. Ремонт систем водоотведения с кровли;
  3. Устройство жалюзийных решеток;
  4. Устройство оконных сливов;
  5. Ремонтные работы штукатурного слоя фасадов, с дальнейшем окрашиванием.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону возле музыкального театра появятся сухие фонтаны в 2024 году.

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