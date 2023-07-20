Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Речь идет о памятнике истории и культуры «Здание главной хоральной синагоги, 1868 г.», который находится на пересечении Баумана и Ульяновской. Начальная цена контракта составляет восемь миллионов рублей.
Кто именно будет заниматься этим проектом, станет известно 4 августа. Заказчиком выступает кожно-венерологический диспансер.
Согласно технической документации, ремонт предстоит провести в двухэтажном кирпичном здании с надстроенным мезонином на кирпичном цоколе прямоугольной формы в плане, с чердаком и скатной кровлей. Всего нужно будет выполнить несколько видов работ:
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону возле музыкального театра появятся сухие фонтаны в 2024 году.