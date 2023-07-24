ОМС на Дону: 30 лет на благо здоровья граждан

— За год специалисты контакт-центр и страховые представители принимают тысячи звонков и письменных обращений. Сегодня в системе ОМС существует три уровня страховых представителей. На каждом уровне — свой сегмент компетенций. Это дает возможность индивидуального подхода к пациентам. В спорных ситуациях страховые представители оказывают правовую помощь и организуют экспертные мероприятия, связываясь для консультации с медицинскими экспертами. Не могу не упомянуть и один из главных трендов российской системы ОМС: страховые представители, по сути, становятся участниками лечебного процесса. Их все чаще называют «Менеджерами здоровья». Страховые представители ведут пациентов на стадиях диагностики и лечения, решая возникающие организационные вопросы. При хронических заболеваниях — их задача вовремя напомнить пациентам о необходимости очередного обследования или диспансеризации. Так в системе ОМС формируется возможность остановить тяжелые недуги на ранних стадиях.