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Стали известны подробности стрельбы из автомата на заправке на Северном в Ростове

25 июля 2023, 16:29
Фото: 1MI
Полиция организовала проверку по факту стрельбы из автомата на Северном в Ростове
Полиция организовала проверку по факту стрельбы из охолощенного автомата на Северном в Ростове, рассказали в МВД.

В полиции прокомментировали стрельбу на заправке на проспекте Космонавтов в Ростове. Инцидент произошел накануне поздно вечером. Очевидцы рассказали, что водитель Infiniti поругался там с мотоциклистами. Словесное выяснение отношений переросло в драку, а рукоприкладство, в свою очередь, дошло до стрельбы в воздух.

Неадекватный мужчина открыл стрельбу из автомата на Северном в Ростове
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На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что автомат был охолощённым. Никто из участников инцидента не пострадал.

Сейчас по факту произошедшего организована проверка. После нее будет принято необходимое процессуальное решение.

Ранее неадекватный ростовчанин открыл стрельбу в барбершопе и убил свою бывшую супругу.

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