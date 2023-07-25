Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В полиции прокомментировали стрельбу на заправке на проспекте Космонавтов в Ростове. Инцидент произошел накануне поздно вечером. Очевидцы рассказали, что водитель Infiniti поругался там с мотоциклистами. Словесное выяснение отношений переросло в драку, а рукоприкладство, в свою очередь, дошло до стрельбы в воздух.
На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что автомат был охолощённым. Никто из участников инцидента не пострадал.
Сейчас по факту произошедшего организована проверка. После нее будет принято необходимое процессуальное решение.
Ранее неадекватный ростовчанин открыл стрельбу в барбершопе и убил свою бывшую супругу.