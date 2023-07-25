В полиции прокомментировали стрельбу на заправке на проспекте Космонавтов в Ростове. Инцидент произошел накануне поздно вечером. Очевидцы рассказали, что водитель Infiniti поругался там с мотоциклистами. Словесное выяснение отношений переросло в драку, а рукоприкладство, в свою очередь, дошло до стрельбы в воздух.