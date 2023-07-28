В больнице Таганрога рассказали о состоянии пострадавших во время взрыва ракеты

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Ранее глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев сообщил, что в результате ЧП в центре Таганрога пострадали 16 человек, детей среди них нет. Десять пострадавших были госпитализированы в ГКБСМП.
Как сообщил корреспонденту RostovGazeta представитель медучреждения, двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, но стабильном. Состояние остальных раненых также без отрицательной динамики. «У всех травмы, связанные с ранениями осколками стекла. В реанимации нет никого, все находятся в отделении», — пояснил собеседник.
Напомним, что ВСУ предприняло две попытки ракетных атак на Ростовскую область. Обе ракеты были сбиты, в 16.00 над Таганрогом — ее осколки упали в центре города, в 17.15 в районе Азова — никто не пострадал. О том, что сейчас творится на улицах Таганрога после атаки ВСУ, читайте в материале RostovGazeta.