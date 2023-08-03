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Дети устроили опасные игры на окне 8 этажа дома в Ростове-на-Дону

3 августа 2023, 04:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону дети устраивают опасные игры на окне на восьмом этаже многоквартирного дома, сообщил местный житель в соцсетях.

Он рассказал, что на Авиамоторной мальчик и девочка играют на окне открытого окна. Они периодически свешивают ноги и ссорятся, кто ближе сядет к краю.

«Раньше реагировали на мой крик и уходили с окна, сегодня осмелели и стали кричать, что не уйдут. Поднялся в квартиру, дверь открыла не совсем адекватная женщина», — написал ростовчанин.

Девушка выпала из окна дома в Ростове-на-Дону в ночь на 21 июля
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Пользователи в комментариях написали, что в такие моменты нужно вызывать сотрудников полиции.

«Если дети у окна, то значит что-то не так, тем более на краю. А если мать не в адеквате, так тем более надо было звонить в полицию», — сообщили горожане.

Ранее девушка выпала из окна дома в Ростове-на-Дону в ночь на 21 июля.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Окно#Игры#Авиамоторная#Многоквартирный дом#Дети#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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