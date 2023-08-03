Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Он рассказал, что на Авиамоторной мальчик и девочка играют на окне открытого окна. Они периодически свешивают ноги и ссорятся, кто ближе сядет к краю.
«Раньше реагировали на мой крик и уходили с окна, сегодня осмелели и стали кричать, что не уйдут. Поднялся в квартиру, дверь открыла не совсем адекватная женщина», — написал ростовчанин.
Пользователи в комментариях написали, что в такие моменты нужно вызывать сотрудников полиции.
«Если дети у окна, то значит что-то не так, тем более на краю. А если мать не в адеквате, так тем более надо было звонить в полицию», — сообщили горожане.
Ранее девушка выпала из окна дома в Ростове-на-Дону в ночь на 21 июля.