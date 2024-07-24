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Июль
Теннисист из Ростова отказался от спортивного гражданства РФ ради Олимпиады
Спортсмен Александр Шевченко, уроженец Ростова-на-Дону примет участие в Олимпийских играх в Париже 2024 года. Теннисист будет представлять Казахстан, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.
24 июля, 19:51
У заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону нашли PlayStation и Xbox
4 июля, 09:39
Хомяка не «натапать»: почему ростовчане не смогут заработать в Hamster Kombat
4 июля, 08:18
Апрель
Ростовский-на-Дону зоопарк вошел в число лучших зоопарков страны
Зоопарк Ростова стал одним из лучших в стране, об этом рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.
4 апреля, 16:05
Декабрь 2023
Главную елку Ростова официально откроют 29 декабря. Что ждет жителей?
29 декабря 2023, 08:11
Октябрь 2023
Создатель World of Tanks заявил о сборе средств с донских геймеров для Украины
Игроков из Ростовской области и других регионов России предупредили, что средства от покупки игровых наборов в World of Tanks пойдут на поддержку Украины, сообщения об этом появились на официальном сайте игры.
19 октября 2023, 17:56
Геймеры Ростовской области потратили на игры 3,9 млрд рублей с начала года
Российские геймеры с начала 2023 года потратили на видеоигры 3,9 млрд рублей, пишет donnews со ссылкой на онлайн-школу в сфере разработки игр XYZ School.
1 октября 2023, 08:10
Август 2023
В Ростове-на-Дону в честь юбилея атамана Платова пройдет фестиваль «Первый на Дону»
В Ростове-на-Дону организуют фестиваль «Первый на Дону», который посвятят 270-летию со дня рождения атамана Матвея Платова, сообщили в правительстве региона.
18 августа 2023, 07:11
Дети устроили опасные игры на окне 8 этажа дома в Ростове-на-Дону
3 августа 2023, 04:50

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