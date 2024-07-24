Создатель World of Tanks заявил о сборе средств с донских геймеров для Украины

Игроков из Ростовской области и других регионов России предупредили, что средства от покупки игровых наборов в World of Tanks пойдут на поддержку Украины, сообщения об этом появились на официальном сайте игры.