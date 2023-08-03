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В Ростове-на-Дону пострадала 15-летняя девушка во время поездки в такси

3 августа 2023, 06:26
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В Ростове-на-Дону пострадала 15-летняя девушка во время поездки в такси
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием такси, в которой пострадала несовершеннолетняя девушка, сообщили в региональном УГИБДД.

На проспекте Стачки водитель Chevrolet Niva поворачивал направо на зеленый сигнал светофора, но не пропустила такси «Лада Гранта». Она находилась на полосе для общественного транспорта.

В результате автомобили столкнулись и пострадала 15-летняя пассажирка такси. О ее состоянии пока информации нет.

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В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства столкновения.

Ранее экс-полицейский, сбивший студента на трассе под Ростовом, не смог обжаловать приговор. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростов-на-Дону#Пострадала#Такси#15-летняя девушка#УГИБДД#Полиция#Chevrolet Niva#Лада Гранта#Авария
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