Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
На проспекте Стачки водитель Chevrolet Niva поворачивал направо на зеленый сигнал светофора, но не пропустила такси «Лада Гранта». Она находилась на полосе для общественного транспорта.
В результате автомобили столкнулись и пострадала 15-летняя пассажирка такси. О ее состоянии пока информации нет.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства столкновения.
Ранее экс-полицейский, сбивший студента на трассе под Ростовом, не смог обжаловать приговор. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.