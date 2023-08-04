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Ночные салюты стали кошмаром для жителей в Ростове-на-Дону

4 августа 2023, 04:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону неизвестные запустили салют и разбудили местных жителей, сообщили горожане в соцсетях.

На Темернике в час ночи проснувшиеся из-за сильного шума горожане увидели в небе фейерверки. Они оказались сильно возмущены происходящим.

«Все понимаю, у людей праздник. Но не в час ночи салюты пускать, детей будить. Ростовчане, уважайте друг друга», — написал автор.

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Мнения пользователей в комментариях разделились, так как одни заявили, что в сложившейся ситуации стоит запретить салюты. Другие ничего страшного в этом не увидели.

«Всю жизнь в детстве моем пускали салюты в жилых домах, скажите спасибо, что не в 3 ночи», — заявили горожане.

Ранее в Сети появились кадры взрыва пиротехники, напугавшего ростовчан 13 июня.

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