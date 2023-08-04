Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
На Темернике в час ночи проснувшиеся из-за сильного шума горожане увидели в небе фейерверки. Они оказались сильно возмущены происходящим.
«Все понимаю, у людей праздник. Но не в час ночи салюты пускать, детей будить. Ростовчане, уважайте друг друга», — написал автор.
Мнения пользователей в комментариях разделились, так как одни заявили, что в сложившейся ситуации стоит запретить салюты. Другие ничего страшного в этом не увидели.
«Всю жизнь в детстве моем пускали салюты в жилых домах, скажите спасибо, что не в 3 ночи», — заявили горожане.
Ранее в Сети появились кадры взрыва пиротехники, напугавшего ростовчан 13 июня.