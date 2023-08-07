rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Изображение материала

В Ростовской области бушует адская жара, а знаменитые помидоры покрылись морщинами

7 августа 2023, 15:10
Фото: Lori L. Stalteri/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростовской области бушует адская жара, пока местные помидоры атакует опасный вирус
В Ростовской области знаменитые местные помидоры атаковал опасный вирус, тем временем синоптик Роман Вильфанд спрогнозировал в регионе жару в +43 градуса, а топ-менеджер из Москвы устроил погром в элитной ростовской гостинице.

Борьба за помидоры

В Россельхознадзоре сообщили об установлении карантина в Октябрьском районе Ростовской области. Там, в станице Кривянской, обнаружили опасный вирус коричневой морщинистости помидоров. Чтобы спасти местные знаменитые овощи, в муниципалитете ввели фитосанитарную зону.

Известно, что карантин распространился на угодья общей площадью в 78 гектаров. Для ликвидации вируса специалисты разработали специальную программу.

Для человека вирус коричневой морщинистости помидоров не опасен. Однако он может уничтожить урожай овощей. Отличить его можно по характерному мозаичному рисунку, который появляется на молодых листьях и побегах. Позже на плодах появляются точки и желтые пятна, иногда наблюдается деформация. Со временем овощи приобретают коричневый цвет, а на стеблях появляются некротические полосы.

Там, в станице Кривянской, обнаружили опасный вирус коричневой морщинистости помидоров. Там, в станице Кривянской, обнаружили опасный вирус коричневой морщинистости помидоров.
Там, в станице Кривянской, обнаружили опасный вирус коричневой морщинистости помидоров.
Фото: pxhere.com
Опасный вирус может уничтожить местные помидоры в Ростовской области
Узнать подробнее

Экстремальная жара

Синоптик Роман Вильфанд сообщил, что в Ростовской области ожидается экстремальная жара. Столбики термометров в регионе могут подняться до +43 градусов. Ожидать повышение температуры стоит уже в ближайшие дни.

Помимо Ростовской области, от жары будут страдать и другие южные регионы России. В Краснодарском крае температура воздуха повысится до +40 градусов, а в Астраханской и Волгоградской областях — до +42 градусов.

Из-за сильного ультрафиолетового излучения местным жителям рекомендуют реже выходить на улицу днем, а если этого все-таки не избежать, то обязательно нужно пользоваться солнцезащитным кремом, брать с собой очки и головной убор.

обязательно нужно пользоваться солнцезащитным кремом, брать с собой очки и головной убор.обязательно нужно пользоваться солнцезащитным кремом, брать с собой очки и головной убор.
обязательно нужно пользоваться солнцезащитным кремом, брать с собой очки и головной убор.
Фото: pxhere.com
Синоптик Вильфанд заявил о 43-градусной жаре в Ростовской области
Узнать подробнее

Дебош в элитной гостинице

Telegram-канал Don Mash сообщил о задержании в Ростове генерального директора одной из столичных компаний. Мужчина устроил дебош в ростовской гостинице Hyatt Regency.

Известно, что зачинщик потасовки является подрядчиком крупной газовой компании, а его фирма специализируется на производстве арматуры.

Свидетели рассказывают, что мужчина спустился в бар, выпил там, после чего начал кидать стулья, оскорблять других посетителей и провоцировать охрану. На место вызвали Росгвардию. Она уложила топ-менеджера на землю и задержала.

Telegram-канал Don Mash сообщил о задержании в Ростове генерального директора одной из столичных компаний. Мужчина устроил дебош в ростовской гостинице Hyatt Regency.Telegram-канал Don Mash сообщил о задержании в Ростове генерального директора одной из столичных компаний. Мужчина устроил дебош в ростовской гостинице Hyatt Regency.
Telegram-канал Don Mash сообщил о задержании в Ростове генерального директора одной из столичных компаний. Мужчина устроил дебош в ростовской гостинице Hyatt Regency.
Фото: 1MI

Официальных подробностей об инциденте пока не поступало. Информация о нем уточняется.

Читайте также:
Опасный вирус может уничтожить местные помидоры в Ростовской областиСиноптик Вильфанд заявил о 43-градусной жаре в Ростовской областиТоп-менеджер из Москвы устроил погром в ростовской гостинице
#Алина Заярная#Происшествие#Жара#Урожай в Ростовской области#Синоптик Вильфанд#Температура
Подпишитесь
Вассерман рассказал о возможности атаки Ростова французскими ракетами SCALP
Сегодня, 14:35
Синоптики рассказали, когда Ростовскую область покинет 42-градусная жара
Сегодня, 14:15
Количество банкротов резко выросло в Ростовской области
Сегодня, 16:11
На суде в Ростове прокурор запросил 9 лет колонии генералу ЮВО Воронову за взятки
Сегодня, 16:12
Дело завели на предпринимателя за продажу чужих участков в Ростовской области
Сегодня, 09:45