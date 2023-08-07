Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В Россельхознадзоре сообщили об установлении карантина в Октябрьском районе Ростовской области. Там, в станице Кривянской, обнаружили опасный вирус коричневой морщинистости помидоров. Чтобы спасти местные знаменитые овощи, в муниципалитете ввели фитосанитарную зону.
Известно, что карантин распространился на угодья общей площадью в 78 гектаров. Для ликвидации вируса специалисты разработали специальную программу.
Для человека вирус коричневой морщинистости помидоров не опасен. Однако он может уничтожить урожай овощей. Отличить его можно по характерному мозаичному рисунку, который появляется на молодых листьях и побегах. Позже на плодах появляются точки и желтые пятна, иногда наблюдается деформация. Со временем овощи приобретают коричневый цвет, а на стеблях появляются некротические полосы.
Синоптик Роман Вильфанд сообщил, что в Ростовской области ожидается экстремальная жара. Столбики термометров в регионе могут подняться до +43 градусов. Ожидать повышение температуры стоит уже в ближайшие дни.
Помимо Ростовской области, от жары будут страдать и другие южные регионы России. В Краснодарском крае температура воздуха повысится до +40 градусов, а в Астраханской и Волгоградской областях — до +42 градусов.
Из-за сильного ультрафиолетового излучения местным жителям рекомендуют реже выходить на улицу днем, а если этого все-таки не избежать, то обязательно нужно пользоваться солнцезащитным кремом, брать с собой очки и головной убор.
Telegram-канал Don Mash сообщил о задержании в Ростове генерального директора одной из столичных компаний. Мужчина устроил дебош в ростовской гостинице Hyatt Regency.
Известно, что зачинщик потасовки является подрядчиком крупной газовой компании, а его фирма специализируется на производстве арматуры.
Свидетели рассказывают, что мужчина спустился в бар, выпил там, после чего начал кидать стулья, оскорблять других посетителей и провоцировать охрану. На место вызвали Росгвардию. Она уложила топ-менеджера на землю и задержала.
Официальных подробностей об инциденте пока не поступало. Информация о нем уточняется.