Для человека вирус коричневой морщинистости помидоров не опасен. Однако он может уничтожить урожай овощей. Отличить его можно по характерному мозаичному рисунку, который появляется на молодых листьях и побегах. Позже на плодах появляются точки и желтые пятна, иногда наблюдается деформация. Со временем овощи приобретают коричневый цвет, а на стеблях появляются некротические полосы.