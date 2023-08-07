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Синоптик Вильфанд заявил о 43-градусной жаре в Ростовской области

7 августа 2023, 08:20
Фото: 1MI
Синоптик Вильфанд заявил о 43-градусной жаре в Ростовской области
В Ростовская область ожидается очень сильная жара с температурой до 43 градусов, сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал ТАСС, что экстремально высокую температуру прогнозируют в ближайшие дни. По его словам, это коснется нескольких южных регионов страны.

«В юге западной части России ожидается значительное повышение температуры. В Краснодарском крае прогнозируется 39-40 градусов, а в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Ставрополье — до 40-42 градусов», — заявил эксперт.

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Помимо этого, в этих районах также ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения в ближайшие дни. В полдень лучше не находиться под прямыми солнечными лучами, поэтому стоит использовать солнцезащитные очки, надевать одежду с длинными рукавами и головные уборы.

Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней.

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