Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Он рассказал ТАСС, что экстремально высокую температуру прогнозируют в ближайшие дни. По его словам, это коснется нескольких южных регионов страны.
«В юге западной части России ожидается значительное повышение температуры. В Краснодарском крае прогнозируется 39-40 градусов, а в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Ставрополье — до 40-42 градусов», — заявил эксперт.
Помимо этого, в этих районах также ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения в ближайшие дни. В полдень лучше не находиться под прямыми солнечными лучами, поэтому стоит использовать солнцезащитные очки, надевать одежду с длинными рукавами и головные уборы.
Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней.