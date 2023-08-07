Помимо этого, в этих районах также ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения в ближайшие дни. В полдень лучше не находиться под прямыми солнечными лучами, поэтому стоит использовать солнцезащитные очки, надевать одежду с длинными рукавами и головные уборы.