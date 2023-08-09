rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Изображение материала

Ростовчанке, скупавшей фальшивые деньги за биткоин, вынесли приговор

9 августа 2023, 13:10
Фото: pxhere.com
Ростовчанке, скупавшей фальшивые деньги за биткоин, вынесли приговор
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области, судебной коллегией по уголовным делам в ходе апелляции был вынесен окончательный приговор жительнице Ростова-на-Дону, обманом сбывавшей фальшивые купюры.

Согласно материалам дела, в мае 2021 года София Раду заказала через Интернет фальшивые пятитысячные купюры, оплатив покупку с телефона сожителя путем конвертации криптовалюты «биткоин» на его лицевой счёт. Девушка оформила доставку банкнот через курьерскую службу, указав фиктивные данные о получателе.

Между тем, молодой человек, проживавший вместе с обвиняемой, утверждает, что не был в курсе преступных намерений девушки, и. ничего не подозревая, доверил ей свой телефон.

Как ростовчанам будут возвращать украденные мошенниками деньги
Узнать подробнее

Этими фальшивыми купюрами девушка оплачивала покупки в продуктовых магазинах и торговых палатках.

Приговором суда София Раду была признана виновной в трех эпизодах сбыта поддельных купюр и заключена под стражу сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, несмотря на жалобу, поданную защитником осуждённой, посчитавшим назначенное наказание для девушки суровым.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в оборот запустили новые купюры номиналом 100 рублей.

Читайте также:
Впервые хирурги из Ростова провели гинекологическую операцию с помощью инсуфлятораВ Ростове с 15 августа назначат двух глав районных администрации и директора ДИЗОВ Ростовской области закупят одно судно «Валдай 45Р» за 177 миллионов рублей
#Происшествие#Ростов#Преступления#Фальшивые деньги#Биткоин#Суд#Обман#Купюры#Криптовалюта#Курьерская служба#Продуктовые магазины#Торговые палатки#Наказание#Исправительная колония#Рубль#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове нашли фантомное метро и с надеждой ждут возвращения ливней с градом
Сегодня, 14:59
Юрист Габович заявил, что скорая помощь останется бесплатной для ростовчан
Сегодня, 15:54
Урбанист Зайцев призвал законсервировать исторический центр Ростова
Сегодня, 15:30
Ворошиловский мост реконструируют в Ростове для линии скоростного трамвая
Сегодня, 16:00
Молния ударила в крупный склад в Ростовской области, спровоцировав пожар
Сегодня, 16:27
Депутат Полякова рассказала, откуда в Ростовской области появились озера из фекалий
Сегодня, 11:35