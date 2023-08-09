Ростовчанке, скупавшей фальшивые деньги за биткоин, вынесли приговор

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Согласно материалам дела, в мае 2021 года София Раду заказала через Интернет фальшивые пятитысячные купюры, оплатив покупку с телефона сожителя путем конвертации криптовалюты «биткоин» на его лицевой счёт. Девушка оформила доставку банкнот через курьерскую службу, указав фиктивные данные о получателе.
Между тем, молодой человек, проживавший вместе с обвиняемой, утверждает, что не был в курсе преступных намерений девушки, и. ничего не подозревая, доверил ей свой телефон.
Этими фальшивыми купюрами девушка оплачивала покупки в продуктовых магазинах и торговых палатках.
Приговором суда София Раду была признана виновной в трех эпизодах сбыта поддельных купюр и заключена под стражу сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, несмотря на жалобу, поданную защитником осуждённой, посчитавшим назначенное наказание для девушки суровым.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в оборот запустили новые купюры номиналом 100 рублей.