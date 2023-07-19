Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Изменения, которые вводятся, очень просты: если деньги были переведены на счета мошенников без согласия клиента, то банк несет ответственность за такие операции и должен вернуть все украденные средства. Однако законодатели занимались этой простой идеей несколько месяцев: первое чтение законопроекта состоялось еще в марте 2023 года, а подготовка к нему заняла много времени. Все это связано с тем, что за простой формулировкой кроется много сложностей. «Новые известия» поговорили с экспертами и попытались разобраться — в чем тут дело.
По официальным данным, только в прошлом году преступники похитили более 14 миллиардов рублей со счетов россиян. Цели мошенников остаются прежними — получить банковские коды/пароли, заставить жертву установить вредоносное ПО, оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Да и способы не изменили— основными являются телефонное мошенничество и фишинг, меняются только истории и обстоятельства, которыми преступники пользуются для обмана.
Аферисты учитывают все изменения, происходящие в обществе, объясняет исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.
По его словам, преступники приспосабливаются к повышению финансовой осведомленности граждан и усложняют свои схемы: они могут подделывать номера, чтобы они выглядели так же, как телефоны на официальных сайтах государственных органов. Вместе с этим они пытаются убедить жертву, что информация является конфиденциальной и не должна обсуждаться с другими людьми. В некоторых случаях мошенники могут отправлять поддельные документы через мессенджеры.
Недавно появилась новая схема, при которой жертве приходит приглашение на прием от якобы Центробанка. При этом адрес отправителя имитирует реальный домен Банка России — cbr.ru. В письме используются имя, фамилия и реальный адрес получателя, чтобы вызвать доверие и в дальнейшем выманить данные карты и смс-пароль.
Мошенники также используют криптовалюты, добавляет криптоинвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
«Часто звонят из инвестиционных организаций с предложением „вложиться“ в вымышленную компанию, переведя деньги на счет в другом банке… Кроме того, появилось много кибер-мошенников, связанных с обменом криптовалюты, когда жертва переводит свои деньги на счет обменника в надежде приобрести криптовалюту, а в итоге ее лишают доступа к средствам», — рассказал эксперт.
Для возврата денег банк должен точно знать, что перевод осуществляется в пользу мошенников и это происходит не по желанию клиента. Эти вопросы вызывают большие трудности, рассказывает Олег Матюнин, управляющий партнер Адвокатского бюро «Матюнины и Партнеры».
«Банк не может прослушивать телефонные разговоры или читать переписку своих клиентов с потенциальными мошенниками в режиме реального времени. Так что самым главным вопросом становится „Как?“. Как банки должны решать такую сложную задачу? Остается только надеяться на помощь Центрального банка России», — считает эксперт.
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко объясняет, что главным признаком мошеннической транзакции является наличие счета получателя в черном списке ЦБ. Закон обязывает банк вернуть похищенные злоумышленниками средства в течение 30 календарных дней. Однако это произойдет только в случае, если деньги перевели на счет, который указан в «черном списке».
Как же банк будет предотвращать злоупотребление доверием? Ведь большинство мошеннических предполагают обман и запугивание людей, чтобы они сами передавали деньги мошенникам. Для этого в законопроекте предусмотрен двухдневный «период охлаждения», в течение которого банк не сделает перевод сомнительному получателю и сообщит об этом клиенту. Два дня дают возможность разуму победить, а операцию можно отменить. Однако, если человек после этого времени настаивает на переводе, банк уже не будет нести ответственность за потерянные деньги», — пишет издание.
В результате, если банк видит, что получатель находится в черном списке, перевод будет заблокирован. Если банк обнаруживает что-то подозрительное, он просто предупредит своего клиента и даст 2 дня на отмену операции. А если ничего подозрительного не обнаружено, деньги будут отправлены.