Изменения, которые вводятся, очень просты: если деньги были переведены на счета мошенников без согласия клиента, то банк несет ответственность за такие операции и должен вернуть все украденные средства. Однако законодатели занимались этой простой идеей несколько месяцев: первое чтение законопроекта состоялось еще в марте 2023 года, а подготовка к нему заняла много времени. Все это связано с тем, что за простой формулировкой кроется много сложностей. «Новые известия» поговорили с экспертами и попытались разобраться — в чем тут дело.