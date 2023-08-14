Ростовчане заявили о мужчине, который с ножом напал на жену и выпал с балкона

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
По их словам, мужчина схватил нож и несколько раз ударил супругу. После этого он сорвался и упал с балкона на одном из верхних этажей здания.
«Под подъездом жуткая картина, также на карнизе обнаружен пистолет. У пострадавшей трое детей, ее увозили в сознании на скорой», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
«Народ давно сходит с сума», — пишут пользователи в комментариях.
«Только что от свекрови услышала. Женщине скорейшего выздоровления, я представляю, какой шок испытали дети, даже хуже шока…», — заявили горожане.
Ранее выпавшая из окна девушка погибла в Ростове-на-Дону днем 11 августа.