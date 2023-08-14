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Published Сегодня, 07:27

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Ростовчане заявили о мужчине, который с ножом напал на жену и выпал с балкона

Ростовчане заявили о мужчине, который с ножом напал на жену и выпал с балкона

14 августа 2023, 07:27
Фото: 1MI
Ростовчане заявили о мужчине, который с ножом напал на жену и выпал с балкона
В Ростове-на-Дону вооруженный мужчина напал на супругу, после чего упал с большой высоты, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов».

По их словам, мужчина схватил нож и несколько раз ударил супругу. После этого он сорвался и упал с балкона на одном из верхних этажей здания.

«Под подъездом жуткая картина, также на карнизе обнаружен пистолет. У пострадавшей трое детей, ее увозили в сознании на скорой», — сказано в сообщении.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

«Народ давно сходит с сума», — пишут пользователи в комментариях.

«Только что от свекрови услышала. Женщине скорейшего выздоровления, я представляю, какой шок испытали дети, даже хуже шока…», — заявили горожане.

Ранее выпавшая из окна девушка погибла в Ростове-на-Дону днем 11 августа.

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