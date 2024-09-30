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Какую помощь от государства могут получить молодые ростовские семьи в 2024 году
30 сентября, 07:50
Госпошлина за развод может вырасти в Ростовской области в восемь раз
26 июня, 16:03
2023
Запертый в квартире в Волгодонске мужчина погиб, пытаясь спуститься на простыне
29 ноября 2023, 11:40
Житель Ростовской области пытался убить знакомого гаечным ключом
В Ростовской области на скамье подсудимых оказался мужчина, который напал на знакомого с гаечным ключом, сообщили в региональном УСКР.
13 октября 2023, 11:51
Ростовчане заявили о мужчине, который с ножом напал на жену и выпал с балкона
14 августа 2023, 07:27
В ходе СВО погиб 40-летний боец из Новошахтинска Михаил Диккер
Во время боевых действий погиб житель Новошахтинска Михаил Диккер, который стал участником СВО, сообщают СМИ.
28 июля 2023, 08:51

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