Власти Ростовской области заявили, что ПВО не срабатывало в регионе 23 августа

В правительстве Ростовской области, комментируя информацию об инциденте заявили, что система ПВО в регионе сегодня не срабатывала. «Уточняем информацию, на данный момент никаких данных, о том, что в Таганроге произошел инцидент с беспилотником, нет», — заявили власти.