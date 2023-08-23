Власти Ростовской области заявили, что ПВО не срабатывало в регионе 23 августа

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Telegram-канал SHOT заявил, что в Таганроге утром 23 августа на железную дорогу рухнул разведывательный беспилотник. Его якобы нашли на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская».
Прибывшие на место правоохранительные органы установили, что размер дрона составляет 20 на 30 сантиметров. Он оснащен камерой и картой памяти на 64 гигабайта. Что успел снять БПЛА, сейчас изучают.
В правительстве Ростовской области, комментируя информацию об инциденте заявили, что система ПВО в регионе сегодня не срабатывала. «Уточняем информацию, на данный момент никаких данных, о том, что в Таганроге произошел инцидент с беспилотником, нет», — заявили власти.
Из-за ликвидации последствий падения беспилотника поезда в Таганроге пришлось задержать на полтора часа.