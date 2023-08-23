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Система ПВО не срабатывала в Ростовской области 23 августа

Власти Ростовской области заявили, что ПВО не срабатывало в регионе 23 августа

23 августа 2023, 17:11
Фото: 1MI
Система ПВО не срабатывала в Ростовской области 23 августа
Система ПВО не срабатывала в Ростовской области 23 августа, заявила пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.

Telegram-канал SHOT заявил, что в Таганроге утром 23 августа на железную дорогу рухнул разведывательный беспилотник. Его якобы нашли на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская».

Прибывшие на место правоохранительные органы установили, что размер дрона составляет 20 на 30 сантиметров. Он оснащен камерой и картой памяти на 64 гигабайта. Что успел снять БПЛА, сейчас изучают.

Стали известны подробности крушения разведывательного дрона в Таганроге 23 августа
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В правительстве Ростовской области, комментируя информацию об инциденте заявили, что система ПВО в регионе сегодня не срабатывала. «Уточняем информацию, на данный момент никаких данных, о том, что в Таганроге произошел инцидент с беспилотником, нет», — заявили власти.

Из-за ликвидации последствий падения беспилотника поезда в Таганроге пришлось задержать на полтора часа.

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