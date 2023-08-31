Стали известны подробности обысков у начальника отдела полиции в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
По данным издания, обыски проводят оперативники УФСБ, также участвуют сотрудники полиции. Информацию предоставил источник, официальных комментариев по этому поводу не было, они уточняются.
«Ранее возбудили уголовное дело по статье, касающейся коррупционного преступления. Начальнику отдела вменяют превышение полномочий», — говорится в публикации.
Отмечается, что речь идет об отделе полиции, находящемся в Кировском районе.
Ранее стало известно, что главу полиции в Миллерово Олега Пятицкого арестовали по делу о взятке в три миллиона рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.