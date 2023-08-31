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Зеленский заявил о применении оружия, способного достать до Ростовской области

Зеленский заявил о применении оружия, способного достать до Ростовской области

31 августа 2023, 11:25
Фото: president.gov.ua/cc by 4.0
Зеленский заявил о применении оружия, способного достать до Ростовской области
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о пораженной цели на расстоянии 700 километров, что дальше, чем до Ростовской области, сообщает ТАСС.

Издание со ссылкой на слова Зеленского пишет, что ВСУ якобы использовали оружие украинского производства для поражении цели, находящейся на большом расстоянии. Говорится, что речь идет о 700 километрах.

«Президент не уточнил, о каком виде оружия идет речь и какую цель оно поразило», — пишет издание. Никаких официальных комментариев об этом не поступало, они уточняются.

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Добавим, что подобная информация от Зеленского может быть недостоверной, учитывая то, что скрывается вид оружия и цель. Возможно, со стороны Украины решили запустить еще один фейк.

Ранее Украина распространяла фейк о причинах подрыва Крымского моста.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#Оружие#Украина#Зеленский#Фейк#Применение#Украинское оружие
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