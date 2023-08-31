Зеленский заявил о применении оружия, способного достать до Ростовской области

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Издание со ссылкой на слова Зеленского пишет, что ВСУ якобы использовали оружие украинского производства для поражении цели, находящейся на большом расстоянии. Говорится, что речь идет о 700 километрах.
«Президент не уточнил, о каком виде оружия идет речь и какую цель оно поразило», — пишет издание. Никаких официальных комментариев об этом не поступало, они уточняются.
Добавим, что подобная информация от Зеленского может быть недостоверной, учитывая то, что скрывается вид оружия и цель. Возможно, со стороны Украины решили запустить еще один фейк.
Ранее Украина распространяла фейк о причинах подрыва Крымского моста.