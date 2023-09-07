Против лома нет приема: как Ростовская область зарабатывает на металлических отходах

Еще девять компаний специализируются на обработке отходов и лома черных металлов, среди них большую часть прибыли от обработки металлических отходов получают ООО «АКРОН ЮГ», ООО «ЛЕВЕЛ» и ООО «ЮНИТ-М». Несмотря на то, что выручка этих компаний по итогам прошлого года составила от 638,3 до 937,9 миллиона рублей, первая и самая доходная организация «Акрон Юг», согласно данным системы «СПАРК», находится на стадии ликвидации, а ООО «ЛЕВЕЛ» остался без собственного капитала, из-за чего индекс финансового риска вырос до 87 пунктов из 100. В такой же ситуации оказался и абсолютный лидер отрасли ООО «ЮГЦВЕТМЕТ», который обеспечивает работой 157 человек, выручка компании при этом, по итогам последних пяти лет, составляла от 4,2 до 9,4 миллиарда рублей. При этом год от года доходы компании, согласно данным системы «СПАРК», только падали.