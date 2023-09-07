Против лома нет приема: как Ростовская область зарабатывает на металлических отходах

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Эксперты Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (далее ТПП РФ) рассказали, что каждый год в России возникает около 50 миллионов тонн металлических отходов, 25% из них проходят стадию переработки и становятся источником заработка для компаний по всей стране.
В настоящий момент рынок металлических отходов оценивают в три миллиарда рублей, а в отрасли заняты около 10 тысяч компаний, специализирующихся на утилизации, переработке и торговле ломом различных металлов. При этом, согласно статистике, большая часть отходов приходится на сталь и алюминий, третье место по объему рынка делят хром и медь, а все остальные металлы, в частности цинк, марганец, бор, свинец, никель, драгоценные и редкие металлы, в совокупности занимают всего менее 3% рынка.
По данным вице-президента Торгово-промышленной палаты России Максима Фатеева, в настоящий момент запасы вторичного лома в стране составляют более 300 миллионов тонн, и весь этот металл необходимо ввести в промышленный оборот.
«В прошлом году рынок потребления металлургическими заводами вторичного сырья снизился приблизительно на 25%», — рассказал Максим Фатеев.
У упадка отрасли есть сразу несколько причин. Например, участники рынка продажи черного лома жалуются, что стоимость товара определяет покупатель, а не продавец. Исключения составляют только те регионы, где металлургические комбинаты расположены рядом и борются за каждого потенциального покупателя с конкурентами. Кроме того, на доходах серьезно сказывается логистика, амортизация оборудования, зарплаты персонала и другие расходы. По итогу, в среднем компании получают с каждой тонны лома около одной тысячи рублей прибыли.
Не стоит забывать, что состояние рынка переработки зависит и от оборотов металлургов. В прошлом году Россию «отрезали» от внешних рынков, что привело к снижению дохода комбинатов, следовательно, и сокращению объемов закупок лома.
Однако в Ростовской области ситуация пока остается достаточно стабильной. В настоящий момент на Дону существует 34 компании, которые занимаются оптовой торговлей отходами и ломом. Лидерами сферы можно назвать ООО «МЕТАЛЛПРОМСБЫТ», которое по итогам прошлого года выручило от продажи своей продукции около 1,6 миллиарда рублей, ООО «ДОНМЕТСБЫТ» с выручкой 1,58 миллиарда рублей и ООО «ЛИДЕР» с выручкой 1,25 миллиарда рублей. Все эти компании насчитывают, согласно данным «СПАРК-interfax», от 30 до 40 сотрудников. Заработки других компаний, как и количество персонала, сильно отличаются, однако убыточных компаний в этой отрасли в сфере фактически нет.
Еще девять компаний специализируются на обработке отходов и лома черных металлов, среди них большую часть прибыли от обработки металлических отходов получают ООО «АКРОН ЮГ», ООО «ЛЕВЕЛ» и ООО «ЮНИТ-М». Несмотря на то, что выручка этих компаний по итогам прошлого года составила от 638,3 до 937,9 миллиона рублей, первая и самая доходная организация «Акрон Юг», согласно данным системы «СПАРК», находится на стадии ликвидации, а ООО «ЛЕВЕЛ» остался без собственного капитала, из-за чего индекс финансового риска вырос до 87 пунктов из 100. В такой же ситуации оказался и абсолютный лидер отрасли ООО «ЮГЦВЕТМЕТ», который обеспечивает работой 157 человек, выручка компании при этом, по итогам последних пяти лет, составляла от 4,2 до 9,4 миллиарда рублей. При этом год от года доходы компании, согласно данным системы «СПАРК», только падали.
Кроме того, в стадии ликвидации или банкротства находятся только три донские компаний, в числе которых ООО «АКРОН ЮГ», ООО «ЛОМПРОМ РОСТОВ» и ООО «ЛЕГИОНСТРОЙМЕТ», занимающееся обработкой отходов и лома драгметаллов.
Еще одной проблемой представители отрасли называют расходы на выкуп отходов по рыночной стоимости, что приводит к низкой маржинальности бизнеса, составляющей не более 10%. При этом значительная часть отходов оседает в руках населения, которые не спешат расставаться со старой техникой и ломом из-за налогов, их необходимо выплатить, если сумма покупки металла превышает 250 тысяч рублей. Сейчас игроки рынка уверены, что властям необходимо отменить НДФЛ на сдачу лома и возобновить программу утилизации автомобилей, что стабилизировать ситуацию на рынке.
«Мы предлагаем сумму за сданный автомобиль увеличить до 150-250 тысяч рублей, [прим. редакции — до прекращения программы] было 50 тысяч рублей. Если это электроавтомобиль — увеличить до 350 тысяч. Предусмотреть, чтобы утилизационный сбор шел конкретно на развитие инфраструктуры переработки вторичных отходов», — рассказал вице-президент ТПП России Максим Фатеев.
В настоящий момент положение рынка лома зависит от других отраслей и покупательной способности населения, приобретающего замену устаревшей бытовой технике и автомобилям. Сейчас совокупный металлофонд оценивают в 170 миллионов тонн, и если стимулировать сдачу лома населением — удастся сократить добычу руды и влияние антропогенных факторов на экологию Ростовской области и других регионов.