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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Пиво, ЖКХ и миллиарды: за что судились компании Ростовской области в августе

Пиво, ЖКХ и миллиарды: за что судились компании Ростовской области в августе

5 сентября 2023, 13:01
Фото: Midjourney
Пиво, ЖКХ и миллиарды: за что судились компании Ростовской области в августе
В Ростовской области в августе все больше компаний требовали банкротства должников, а бизнесмены судились за выплаты ЖКХ и ущерб природе, подробности интересных судебных заседаний рассказали в RostovGazeta.

Не выплатить и за жизнь

В начале августа стало известно, что экс-владельца АО «Ростовводоканал» Станислава Светлицкого признали несостоятельным из-за крупного долга.

Напомним, несколько лет назад Светлицкого осудили за кражу средств, выделенных для строительства очистных сооружений. При этом свою вину в произошедшем Светлицкий так и не признал, объясняя происходящее рейдерским захватом его активов.

Летом Светлицкий направил в суд иск из-за своего долга на общую сумму 6,8 миллиарда рублей. Кредиторы просили отложить судебные разбирательства, однако их ходатайства отклонили, а самого заявителя признали банкротом. Теперь имущество экс-главы водоканала собираются реализовать.

В начале августа стало известно, что экс-владельца АО «Ростовводоканал» Станислава Светлицкого признали несостоятельным из-за крупного долга.В начале августа стало известно, что экс-владельца АО «Ростовводоканал» Станислава Светлицкого признали несостоятельным из-за крупного долга.
В начале августа стало известно, что экс-владельца АО «Ростовводоканал» Станислава Светлицкого признали несостоятельным из-за крупного долга.
Фото: vodokanalrnd.ru

Рискованные инвестиции в недвижимость

Еще одной важной новостью августа стала попытка «Фонда развития территорий» взыскать с владельца компании «Ростов-ЦентрСтрой» Николая Коробченко 574 миллиона рублей.

По предварительной информации, основанием для взыскания стал приговор по делу Коробченко, бизнесмена призвали виновным в привлечении денег с нарушением закона о долевом строительстве.

В итоге суд позволил Фонду взыскать с владельца строительной компании ущерб в размере 574 миллионов рублей. До того как компанию признали несостоятельной в 2021 году, от действий недобросовестного застройщика пострадали около 70 человек, которые приобрели жилье в доме на проспекте Стачки в Ростове.

В итоге суд позволил Фонду взыскать с владельца строительной компании ущерб в размере 574 миллионов рублей.В итоге суд позволил Фонду взыскать с владельца строительной компании ущерб в размере 574 миллионов рублей.
В итоге суд позволил Фонду взыскать с владельца строительной компании ущерб в размере 574 миллионов рублей.
Фото: 1MI

Пивные реки, загрязненные берега

В августе закончились судебные тяжбы между Ростовводоканалом и пивным заводом «Балтика», который водоснабжающая организация обвинила в загрязнении городской канализации.

По данным суда, Ростовводоканал потребовал от ответчика 30 миллионов рублей за загрязнение канализации Ростова. Компании удалось доказать, что пивзавод производил нелегальный сброс сточных вод, что привело к загрязнению системы водоотведения.

Суд вынес решение в пользу истца и удовлетворил требования водоканала, теперь пивзаводу предстоит выплатить компенсацию за воздействие на систему водоотвода.

Компании удалось доказать, что пивзавод производил нелегальный сброс сточных вод, что привело к загрязнению системы водоотведения.Компании удалось доказать, что пивзавод производил нелегальный сброс сточных вод, что привело к загрязнению системы водоотведения.
Компании удалось доказать, что пивзавод производил нелегальный сброс сточных вод, что привело к загрязнению системы водоотведения.
Фото: pxhere.com

Долги — это вам не игра

В августе в арбитражный суд Ростовской области поступил иск о признании ФК «Ростов» банкротом, инициатором судебных разбирательств стала компания «Лидермед», которой предъявил к клубу требования на общую сумму в 2,5 миллиона рублей. Причины иска в документе на момент публикации указаны не были.

При этом буквально в начале августа ФК «Ростов» получил еще одно исковое — уже от «Теплокоммунэнерго», который требовал оплатить долги за отопление. Речь шла о периоде с февраля по март 2023 года, за это время команда накопила долг на сумму 4,4 миллиона рублей.

В августе в арбитражный суд Ростовской области поступил иск о признании ФК «Ростов» банкротомВ августе в арбитражный суд Ростовской области поступил иск о признании ФК «Ростов» банкротом
В августе в арбитражный суд Ростовской области поступил иск о признании ФК «Ростов» банкротом
Фото: 1MI

Разошлись мирно

Еще одной значимой новостью месяца стало завершение судебных разбирательств между ростовской компанией «Импэкс-Дон» и портом Мариуполя.

Дело поступило в арбитражный суд на рассмотрение в марте текущего года — ростовская компания потребовала взыскать с порта Мариуполя 5,5 миллиона рублей. Еще в мае прошлого года компании договорились о поставке металлопродукции в Мариуполь, однако исполнению договора препятствовали различные трудности.

В итоге компании решили достичь мирового соглашения, учли текущую обстановку в городе и военное положение, ответчик признал задолженность и пообещал полностью выплатить ее к 15 февраля следующего года.

Дело поступило в арбитражный суд на рассмотрение в марте текущего года — ростовская компания потребовала взыскать с порта Мариуполя 5,5 миллиона рублей.Дело поступило в арбитражный суд на рассмотрение в марте текущего года — ростовская компания потребовала взыскать с порта Мариуполя 5,5 миллиона рублей.
Дело поступило в арбитражный суд на рассмотрение в марте текущего года — ростовская компания потребовала взыскать с порта Мариуполя 5,5 миллиона рублей.
Фото: pxhere.com

Неожиданный итог

Кроме того, в августе вышло решение по делу между ООО «Агроком Холдинг» ростовского миллиардера Ивана Саввиди и ООО «Ассорти-Крым», сменившего название на «Торгсервис» за время рассмотрения иска.

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Крымская компания задолжала ростовскому холдингу около 215 миллионов рублей по 12 договорам займа, в сумму претензий вошла основная сумма займа размером более 92 миллионов рублей. Оставшаяся часть суммы долга возникла из-за просрочек и «набежавших» процентов.

Заседания откладывали несколько месяцев, однако в итоге суд встал на сторону «Торгсервис» и отказал в удовлетворении иска. Если компания миллиардера не подаст апелляционную жалобу — решение суда обретет силу 22 сентября.

Утром ремонт, вечером деньги

Одним из самых интересных судов августа можно назвать спор между Минобороны России и Фондом капитального ремонта Ростовской области.

Одним из самых интересных судов августа можно назвать спор между Минобороны России и фондом капитального ремонта Ростовской области.Одним из самых интересных судов августа можно назвать спор между Минобороны России и фондом капитального ремонта Ростовской области.
Одним из самых интересных судов августа можно назвать спор между Минобороны России и фондом капитального ремонта Ростовской области.
Фото: mil.ru

По данным карточки дела, в течение восьми лет с октября 2014 года МО РФ, а именно Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений Минобороны не оплачивали взносы за капремонт в домах офицеров, находящихся на балансе ведомства. За восемь лет сумма долга достигла отметки в 1,1 миллиона рублей.

Донской фонд капремонта пытался до суда решить проблемный вопрос, однако даже после отправки счета задолженность так и не была погашена.

Суд вынес решение удовлетворить исковые требования частично, военные оплатят только 963 тысячи рублей долга.

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