Пиво, ЖКХ и миллиарды: за что судились компании Ростовской области в августе

В итоге суд позволил Фонду взыскать с владельца строительной компании ущерб в размере 574 миллионов рублей. До того как компанию признали несостоятельной в 2021 году, от действий недобросовестного застройщика пострадали около 70 человек, которые приобрели жилье в доме на проспекте Стачки в Ростове.