Пиво, ЖКХ и миллиарды: за что судились компании Ростовской области в августе

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В начале августа стало известно, что экс-владельца АО «Ростовводоканал» Станислава Светлицкого признали несостоятельным из-за крупного долга.
Напомним, несколько лет назад Светлицкого осудили за кражу средств, выделенных для строительства очистных сооружений. При этом свою вину в произошедшем Светлицкий так и не признал, объясняя происходящее рейдерским захватом его активов.
Летом Светлицкий направил в суд иск из-за своего долга на общую сумму 6,8 миллиарда рублей. Кредиторы просили отложить судебные разбирательства, однако их ходатайства отклонили, а самого заявителя признали банкротом. Теперь имущество экс-главы водоканала собираются реализовать.
Еще одной важной новостью августа стала попытка «Фонда развития территорий» взыскать с владельца компании «Ростов-ЦентрСтрой» Николая Коробченко 574 миллиона рублей.
По предварительной информации, основанием для взыскания стал приговор по делу Коробченко, бизнесмена призвали виновным в привлечении денег с нарушением закона о долевом строительстве.
В итоге суд позволил Фонду взыскать с владельца строительной компании ущерб в размере 574 миллионов рублей. До того как компанию признали несостоятельной в 2021 году, от действий недобросовестного застройщика пострадали около 70 человек, которые приобрели жилье в доме на проспекте Стачки в Ростове.
В августе закончились судебные тяжбы между Ростовводоканалом и пивным заводом «Балтика», который водоснабжающая организация обвинила в загрязнении городской канализации.
По данным суда, Ростовводоканал потребовал от ответчика 30 миллионов рублей за загрязнение канализации Ростова. Компании удалось доказать, что пивзавод производил нелегальный сброс сточных вод, что привело к загрязнению системы водоотведения.
Суд вынес решение в пользу истца и удовлетворил требования водоканала, теперь пивзаводу предстоит выплатить компенсацию за воздействие на систему водоотвода.
В августе в арбитражный суд Ростовской области поступил иск о признании ФК «Ростов» банкротом, инициатором судебных разбирательств стала компания «Лидермед», которой предъявил к клубу требования на общую сумму в 2,5 миллиона рублей. Причины иска в документе на момент публикации указаны не были.
При этом буквально в начале августа ФК «Ростов» получил еще одно исковое — уже от «Теплокоммунэнерго», который требовал оплатить долги за отопление. Речь шла о периоде с февраля по март 2023 года, за это время команда накопила долг на сумму 4,4 миллиона рублей.
Еще одной значимой новостью месяца стало завершение судебных разбирательств между ростовской компанией «Импэкс-Дон» и портом Мариуполя.
Дело поступило в арбитражный суд на рассмотрение в марте текущего года — ростовская компания потребовала взыскать с порта Мариуполя 5,5 миллиона рублей. Еще в мае прошлого года компании договорились о поставке металлопродукции в Мариуполь, однако исполнению договора препятствовали различные трудности.
В итоге компании решили достичь мирового соглашения, учли текущую обстановку в городе и военное положение, ответчик признал задолженность и пообещал полностью выплатить ее к 15 февраля следующего года.
Кроме того, в августе вышло решение по делу между ООО «Агроком Холдинг» ростовского миллиардера Ивана Саввиди и ООО «Ассорти-Крым», сменившего название на «Торгсервис» за время рассмотрения иска.
Крымская компания задолжала ростовскому холдингу около 215 миллионов рублей по 12 договорам займа, в сумму претензий вошла основная сумма займа размером более 92 миллионов рублей. Оставшаяся часть суммы долга возникла из-за просрочек и «набежавших» процентов.
Заседания откладывали несколько месяцев, однако в итоге суд встал на сторону «Торгсервис» и отказал в удовлетворении иска. Если компания миллиардера не подаст апелляционную жалобу — решение суда обретет силу 22 сентября.
Одним из самых интересных судов августа можно назвать спор между Минобороны России и Фондом капитального ремонта Ростовской области.
По данным карточки дела, в течение восьми лет с октября 2014 года МО РФ, а именно Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений Минобороны не оплачивали взносы за капремонт в домах офицеров, находящихся на балансе ведомства. За восемь лет сумма долга достигла отметки в 1,1 миллиона рублей.
Донской фонд капремонта пытался до суда решить проблемный вопрос, однако даже после отправки счета задолженность так и не была погашена.
Суд вынес решение удовлетворить исковые требования частично, военные оплатят только 963 тысячи рублей долга.