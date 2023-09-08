Губернатор Голубев рассказал, почему на «Тагмет» взяли 70 работников «Азовстали»

По словам губернатора, один из руководителей трубной металлургической компании уже говорил ему о проблеме с кадрами, специалистов не хватает, а потому возможности для поиска работы остаются. Однако следует понимать, что выбор персонала остается за работодателем, который выберет более компетентного специалиста.