Губернатор Голубев рассказал, почему на «Тагмет» взяли 70 работников «Азовстали»

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
Во время прямой линии один из жителей Таганрога обратился к губернатору Василию Голубеву, чтобы выяснить, почему на местный завод приняли специалистов из Мариуполя, хотя дончанам и так не хватает рабочих мест. По словам мужчины, на «Тагмет» приняли около 70 бывших сотрудников «Азовстали».
По словам губернатора, один из руководителей трубной металлургической компании уже говорил ему о проблеме с кадрами, специалистов не хватает, а потому возможности для поиска работы остаются. Однако следует понимать, что выбор персонала остается за работодателем, который выберет более компетентного специалиста.
«Мы знаем, что в Мариуполе была сильно развита металлургия. Конкуренцию никто не отменял», — уточнил Василий Голубев, напомнив, что в Ростовской области продолжают открываться и другие промышленные предприятия, которые обеспечат рабочие места дончанам.
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