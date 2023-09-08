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Published Сегодня, 04:52

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Губернатор Голубев рассказал, почему на «Тагмет» взяли 70 работников «Азовстали»

Губернатор Голубев рассказал, почему на «Тагмет» взяли 70 работников «Азовстали»

8 сентября 2023, 04:52
Фото: 1MI
Губернатор Голубев рассказал, почему на «Тагмет» взяли 70 работников «Азовстали»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил, почему на «Тагмет» приняли бывших работников «Азовстали» вместо местных специалистов, об этом глава региона рассказал во время прямой линии.

Во время прямой линии один из жителей Таганрога обратился к губернатору Василию Голубеву, чтобы выяснить, почему на местный завод приняли специалистов из Мариуполя, хотя дончанам и так не хватает рабочих мест. По словам мужчины, на «Тагмет» приняли около 70 бывших сотрудников «Азовстали».

По словам губернатора, один из руководителей трубной металлургической компании уже говорил ему о проблеме с кадрами, специалистов не хватает, а потому возможности для поиска работы остаются. Однако следует понимать, что выбор персонала остается за работодателем, который выберет более компетентного специалиста.

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«Мы знаем, что в Мариуполе была сильно развита металлургия. Конкуренцию никто не отменял», — уточнил Василий Голубев, напомнив, что в Ростовской области продолжают открываться и другие промышленные предприятия, которые обеспечат рабочие места дончанам.

Ранее стало известно, как работает сфера торговли ломом в Ростовской области и какие проблемы возникли у отрасли после ввода санкций.

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