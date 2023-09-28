ЦБ предупредил о росте цен на огурцы в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В управлении рассказали «РБК», что на изменение стоимости повлияла жаркая и засушливая погода. Вследствие этого, в регионе снизился общий урожай огурцов, что привело к уменьшению его предложения на рынке. Все это поспособствовало росту цен.
Согласно последним данным, в августе 2023 года в Ростовской области цены на услуги выросли на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Причина такого роста связана с падением курса рубля и увеличением затрат у поставщиков.
В том числе увеличились траты таксомоторных компаний, так как растут цены на топливо и автозапчасти.
Ранее товары для ремонта резко взлетели в цене в Ростовской области.