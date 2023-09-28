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ЦБ предупредил о росте цен на огурцы в Ростовской области

ЦБ предупредил о росте цен на огурцы в Ростовской области

28 сентября 2023, 07:30
Фото: 1MI
ЦБ предупредил о росте цен на огурцы в Ростовской области
В Ростовской области из-за жаркой погоды подорожали огурцы, сообщает Южное ГУ Банка России.

В управлении рассказали «РБК», что на изменение стоимости повлияла жаркая и засушливая погода. Вследствие этого, в регионе снизился общий урожай огурцов, что привело к уменьшению его предложения на рынке. Все это поспособствовало росту цен.

Согласно последним данным, в августе 2023 года в Ростовской области цены на услуги выросли на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Причина такого роста связана с падением курса рубля и увеличением затрат у поставщиков.

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В том числе увеличились траты таксомоторных компаний, так как растут цены на топливо и автозапчасти.

Ранее товары для ремонта резко взлетели в цене в Ростовской области.

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