Александр Листопадов: выдающийся фольклорист и собиратель донских песен

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
Вообще, Листопадов родился на Северском Донце, в хуторе Нижние Серебряки, который входил в станицу Екатерининскую области Войска Донского. Ныне это станица Краснодонецкая Белокалитвинского района. Правда, есть краеведы, которые оспаривают это место рождения.
Почему я назвал Александра Михайловича Листопадова выдающимся исследователем и собирателем казачьего фольклора, песен Дона? Да потому что он собрал тысячи народных песен, записал огромное количество донских былин и обрядов.
Сегодня почти каждый донской казачий коллектив поет хоть одну песню, ранее найденную и записанную Листопадовым. Кстати, проходят международные фестивали-конкурсы песенного творчества имени Александра Михайловича.
Выдающийся исследователь-фольклорист оставил после себя пятитомное наследие. Исследования казачьего фольклора Листопадова современными учеными считаются наиболее глубокими.
В Ростове, Нахичевани, есть улица имени Листопадова.
А я родился и вырос в Нахичевани. Потому эту улицу знал с детских лет. Когда был мальчиком, часто гулял с друзьями по улице Листопадова.
Но если честно сказать, то мы тогда не знали, кто такой Листопадов. Я думал, что Листопадов − это какой-то известный революционер или советский партийный лидер. Потому как в советские годы улицы часто называли в честь лидеров Коммунистической партии или пламенных революционеров.
Когда же стал юношей, то заинтересовался вопросом, кем же был этот Листопадов. Одним из исследователей творчества Александра Михайловича был известный ростовский краевед, старейший журналист «Вечернего Ростова», ныне, к сожалению, покойный, Борис Петрович Агуренко. Он написал работу, которая так и называется: «Александр Листопадов. Собиратель песен Дона».
Как я уже писал, Листопадов создал уникальный пятитомник «Песни донских казаков». Особенностью работы Листопадова было то, что текст записывался не в отрыве от напева, а в подтекстовке. Тем самым сохранялись не только нюансы мелодии, но и все оттенки казачьей песни.
Кстати, Александр Михайлович был не только талантливым ученым, но и прекрасным музыкантом.
Музыковеды отмечают, что Листопадов собрал живое творчество донских казаков. Ведь он записывал голоса, а значит, стало известно, не только что поют казаки, но и как они это делают.
Еще следует отметить, Листопадова высоко ценили не только ученые и музыканты, но и жители донских станиц и хуторов, простые казаки.
Немного биографии
Желая получить серьезные знания в области фольклористики и музыки, Листопадов уезжает в 1903 году в Москву. Здесь он изучал историю и теорию музыки в Московской консерватории. С 1904 по 1907 год он также слушал лекции на филологическом факультете Московского университета.
В 1907 году Александр Михайлович переезжает в Саратов. В Саратове до 1920 года преподавал пение и географию в женских гимназиях города. А с 1915 года еще и работал в Саратовской консерватории, где вел дирижирование и народное творчество.
Имя Листопадова тесно связано с Доном еще и потому, что здесь ему пришлось и работать. Он преподавал народное творчество в Новочеркасском музыкальном техникуме, в других музыкальных учреждениях города, затем в течение трех лет работал в Донском педагогическом институте.
С 1936 по 1949 годы Александр Михайлович Листопадов жил в Ростове, в Нахичевани, руководил хором донских казаков.
Надо особо отметить, что Листопадов собирал песни разных народов Советского Союза. В тридцатые годы минувшего столетия его командировали в Таджикистан, там он оказывал помощь этнографам. В итоге он с коллегами записал немало песен народов Центральной Азии.
В эти же годы Александр Михайлович работал преподавателем музыкального училища и руководил Кабинетом народной музыки в Душанбе (в то время город назывался Сталинабадом).
Главное пристрастие в жизни
Как пишет Борис Петрович Агуренко в работе «Александр Листопадов. Собиратель песен Дона», главное пристрастие Листопадова, ставшее делом всей его жизни, проявилось еще в юношеские годы.
В 1902−1904 годах Листопадов организовал научную экспедицию по сбору и изучению песен донского казачества. Тогда для записей песен Александр Михайлович применял фонограф. Работа Листопадова вызвала большой интерес в научном и музыкальном мире.
В 1911 году сборник казачьих песен под редакцией Листопадова был отмечен золотой медалью Музыкально-этнографической комиссией при Московском университете.
Умер Листопадов в 1949 году. Был похоронен на Армянском кладбище в Нахичевани. Его именем, как я уже писал, названа улица в Нахичевани, а также библиотека.
Краеведческие споры
Недавно ростовские энтузиасты привели могилу выдающегося фольклориста в порядок. Я знаю, что эти люди регулярно посещают Армянское кладбище в Нахичевани, где похоронен Листопадов, несут цветы, в том числе и к мемориальной доске на доме, в котором с 1936 до 1949 года жил Александр Михайлович. Многое делает для сохранения доброй памяти о выдающемся фольклористе Василий Лукьянов. Василий Васильевич организовывает песенные фестивали имени Листопадова.
Меня приятно удивил тот факт, что имя Александра Листопадова широко известно и за пределами Ростова и нашей области. Большую исследовательскую работу о жизни и творчестве Александра Михайловича провела жительница Москвы, энтузиаст и краевед Мария Журавлева. Я знаю ее лично, так как она является супругой известного ростовского пианиста Сергея Алехина, и мы периодически общаемся. Мария меня приятно поразила не только своей исследовательской работой, но и тем, что она бережно поддерживает порядок на могиле Листопадова, разумеется, когда приезжает в Ростов. Пропагандирует творчество Александра Михайловича и песни донских казаков в столице нашей Родины, Москве.
Журавлева дважды выступала на Шагиняновских чтениях, в 2022 и 2023 годах, с докладами о жизни и творчестве Листопадова. И еще. По данным Марии Журавлевой и других краеведов, Александр Михайлович Листопадов родился «совсем не в станице Краснодонецкой в семье учителя, а на хуторе Чекалов в семье священника». Ныне это Морозовский район.
Краеведческие споры, диспуты, научные поиски и изыскания, конечно, важны. Но главное, на мой взгляд, не это. Главное − это народная любовь и память. А наследие Листопадова действительно трудно переоценить. Уж этот человек заслужил народную любовь и любовь казаков Дона как никто другой.
Георгий Багдыков