Александр Листопадов: выдающийся фольклорист и собиратель донских песен

Меня приятно удивил тот факт, что имя Александра Листопадова широко известно и за пределами Ростова и нашей области. Большую исследовательскую работу о жизни и творчестве Александра Михайловича провела жительница Москвы, энтузиаст и краевед Мария Журавлева. Я знаю ее лично, так как она является супругой известного ростовского пианиста Сергея Алехина, и мы периодически общаемся. Мария меня приятно поразила не только своей исследовательской работой, но и тем, что она бережно поддерживает порядок на могиле Листопадова, разумеется, когда приезжает в Ростов. Пропагандирует творчество Александра Михайловича и песни донских казаков в столице нашей Родины, Москве.