rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Глава Минобороны Шойгу заявил о создании в зоне СВО резервных полков

Глава Минобороны Шойгу заявил о создании в зоне СВО резервных полков

6 октября 2023, 08:46
Фото: donland.ru
Глава Минобороны Шойгу заявил о создании в зоне СВО резервных полков
Для российских подразделений, находящихся в зоне спецоперации, создали резервные полки, сообщает РИА «Новости».

Издание со ссылкой на слова главы Минобороны Сергея Шойгу пишет, что всего сформировали девять полков. Они находятся в стадии подготовки.

«Если возвращаться к контрактникам, у нас сформированы по каждой группировке резервные полки. Проводится их постоянное наполнение», — уточнил министр.

Бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперации
Узнать подробнее

Отмечается, что у всех задействованных офицеров-инструкторов есть боевой опыт. В том числе обучают те, кто получили ранения, но решил продолжить службу.

Ранее стало известно, будут ли призывников из Ростовской области отправлять в зону СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперацииРостовский депутат Бородай дал прогноз, когда закончится спецоперацияРостовские художники рассказали о причинах начала спецоперации
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#СВО#Последние новости Ростова на сегодня#Минобороны#Контрактники
Подпишитесь
Эксперт выступил против массового приезда в Ростов водителей автобусов из Киргизии
Сегодня, 09:52
Стало известно о планах расширить Северный обход Ростова
Сегодня, 05:19
В Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца
Вчера, 17:01
В Ростове-на-Дону резко похолодает до 10 градусов
Сегодня, 06:00
Бегающих по фудкорту тараканов заметили в ТЦ «Горизонт» ростовчане
Сегодня, 06:40
Урбанист Зайцев рассказал, как Ростовская область переплатит за электробусы
Сегодня, 09:47