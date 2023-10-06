Глава Минобороны Шойгу заявил о создании в зоне СВО резервных полков

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Издание со ссылкой на слова главы Минобороны Сергея Шойгу пишет, что всего сформировали девять полков. Они находятся в стадии подготовки.
«Если возвращаться к контрактникам, у нас сформированы по каждой группировке резервные полки. Проводится их постоянное наполнение», — уточнил министр.
Отмечается, что у всех задействованных офицеров-инструкторов есть боевой опыт. В том числе обучают те, кто получили ранения, но решил продолжить службу.
Ранее стало известно, будут ли призывников из Ростовской области отправлять в зону СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.