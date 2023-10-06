Компания донского депутата получила в аренду землю без торгов

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Однако за это компании предстоит завершить строительство двух домов. Один из них находится на улице Восточной, в нем будет 61 квартира. Второй объект расположен на этой же улице, его высота составит 19 этажей, а всего в доме — 86 квартир.
Кроме того, компании нужно будет построить 10 многоквартирных домов с подземными автостоянками. Также она примет участие в разработке документации для строительства дорог в микрорайоне Левенцовский.
Согласно данным системы «Спарк», в 2022 году убыток компании составил 1,9 миллиона рублей, в 2021 году — 839 тысяч рублей. Генеральным директором указан Евгений Дегтярев. По информации СМИ, он является депутатом Заксобрания региона.
Ранее стало известно, что очередной ЖК в Ростове построит компания, которую пытались признать банкротом.