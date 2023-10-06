rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Компания донского депутата получила в аренду землю без торгов

Компания донского депутата получила в аренду землю без торгов

6 октября 2023, 11:26
Фото: 1MI
Компания донского депутата получила в аренду землю без торгов
В Ростове-на-Дону компании «Зенит-Девелопмент» без торгов передали в аренду земельный участок, говорится в распоряжении губернатора Василия Голубева.

Однако за это компании предстоит завершить строительство двух домов. Один из них находится на улице Восточной, в нем будет 61 квартира. Второй объект расположен на этой же улице, его высота составит 19 этажей, а всего в доме — 86 квартир.

Кроме того, компании нужно будет построить 10 многоквартирных домов с подземными автостоянками. Также она примет участие в разработке документации для строительства дорог в микрорайоне Левенцовский.

Очередной ЖК в Ростове построит компания, которую пытались признать банкротом
Узнать подробнее

Согласно данным системы «Спарк», в 2022 году убыток компании составил 1,9 миллиона рублей, в 2021 году — 839 тысяч рублей. Генеральным директором указан Евгений Дегтярев. По информации СМИ, он является депутатом Заксобрания региона.

Ранее стало известно, что очередной ЖК в Ростове построит компания, которую пытались признать банкротом.

Читайте также:
Очередной ЖК в Ростове построит компания, которую пытались признать банкротомСколько школ построили в Ростовской области за 5 летДублер Левобережной улицы хотят построить в Ростове-на-Дону
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Квартиры#Строительство#Микрорайон Левенцовский#Дома#Последние новости Ростова на сегодня#Депутат#Документация#Многоквартирные дома#Спарк
Подпишитесь
Эксперт выступил против массового приезда в Ростов водителей автобусов из Киргизии
Сегодня, 09:52
Стало известно о планах расширить Северный обход Ростова
Сегодня, 05:19
В Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца
Вчера, 17:01
В Ростове-на-Дону резко похолодает до 10 градусов
Сегодня, 06:00
Бегающих по фудкорту тараканов заметили в ТЦ «Горизонт» ростовчане
Сегодня, 06:40
Урбанист Зайцев рассказал, как Ростовская область переплатит за электробусы
Сегодня, 09:47