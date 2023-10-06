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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:06

Ростовчан шокировала протухшая свинина в магазине

Ростовчан шокировала протухшая свинина в магазине

6 октября 2023, 05:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в магазине на улице Нансена обнаружили в продаже протухшую свинину, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, по помещению распространился неприятный запах из-за протухшего мяса. Кроме того, они заметили муху на одном из кусков.

«В заморозке лежала такая же свинина, перемотанная пленкой, не исключено, что протухшая. Понятно, что данные магазины существуют далеко не для элиты, но разве можно вообще такое продавать людям, что даже дворовые псы есть не станут», — заявили ростовчане.

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Пользователи в комментариях написали, что стараются покупать в подобных магазинах только бытовую химию.

«Именно на Нансена постоянно творится жесть. Все, что холодильнике брать вообще не стоит, все тухляк», — пишут горожане.

Ранее в Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца.

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