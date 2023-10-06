Ростовчан шокировала протухшая свинина в магазине

«В заморозке лежала такая же свинина, перемотанная пленкой, не исключено, что протухшая. Понятно, что данные магазины существуют далеко не для элиты, но разве можно вообще такое продавать людям, что даже дворовые псы есть не станут», — заявили ростовчане.