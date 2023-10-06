Ростовчан шокировала протухшая свинина в магазине

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
По их словам, по помещению распространился неприятный запах из-за протухшего мяса. Кроме того, они заметили муху на одном из кусков.
«В заморозке лежала такая же свинина, перемотанная пленкой, не исключено, что протухшая. Понятно, что данные магазины существуют далеко не для элиты, но разве можно вообще такое продавать людям, что даже дворовые псы есть не станут», — заявили ростовчане.
Пользователи в комментариях написали, что стараются покупать в подобных магазинах только бытовую химию.
«Именно на Нансена постоянно творится жесть. Все, что холодильнике брать вообще не стоит, все тухляк», — пишут горожане.
Ранее в Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца.