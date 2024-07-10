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Неприятный запах

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2024
В Ростове-на-Дону обнаружили свалку с черепами и внутренностями животных
10 июля, 16:40
«Воняет рыбой, а на коже появилась сыпь»: жители Таганрога заявили о качестве воды
20 марта, 05:03
2023
Ростовчан шокировала протухшая свинина в магазине
В Ростове-на-Дону в магазине на улице Нансена обнаружили в продаже протухшую свинину, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».
6 октября 2023, 05:02
Река в Ростовской области перекрасилась в розовый цвет и появилась вонь
30 июля 2023, 14:18
Ростовчане заявили о вони и затопленных дорогах после дождя
В Ростове-на-Дону из-за прошедшего дождя затопило дороги и появился неприятный запах, сообщили горожане в соцсетях.
11 июля 2023, 13:02
Жители в Ростовской области заявили о массовой гибели рыбы и ужасной вони
В Ростовской области в озере на территории села Большие салы массово погибла рыба, сообщили местные жители в соцсетях.
3 июля 2023, 15:02

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