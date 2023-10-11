Ростовский облсуд пересмотрит приговор экс-главы «Россельхозбанка» Пятигорца

В феврале 2023 года в Ростовской области огласили приговор бывшему главе донского филиала «Россельхозбанка» Игорю Пятигорцу и его коллегам по обвинению в мошенничестве. Пятигорца и его коллег признали виновными в похищении 171 миллиона рублей с помощью невозвратных кредитов. В итоге суд назначил Пятигорцу 8,5 лет лишения свободы, а его сообщникам Гетто и Жукову от шести до семи лет и восьми месяцев колонии.