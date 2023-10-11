Ростовский облсуд пересмотрит приговор экс-главы «Россельхозбанка» Пятигорца

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В феврале 2023 года в Ростовской области огласили приговор бывшему главе донского филиала «Россельхозбанка» Игорю Пятигорцу и его коллегам по обвинению в мошенничестве. Пятигорца и его коллег признали виновными в похищении 171 миллиона рублей с помощью невозвратных кредитов. В итоге суд назначил Пятигорцу 8,5 лет лишения свободы, а его сообщникам Гетто и Жукову от шести до семи лет и восьми месяцев колонии.
Однако уже 2 октября в Ростовский областной суд поступила жалоба о пересмотре приговора, слушание назначено на 31 октября.
Информация о деле будет обновляться по мере появления официальных данных.
Ранее стало известно, что в суде пересмотрят дело о перестрелке на донской ферме.