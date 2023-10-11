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Ростовский облсуд пересмотрит приговор экс-главы «Россельхозбанка» Пятигорца

Ростовский облсуд пересмотрит приговор экс-главы «Россельхозбанка» Пятигорца

11 октября 2023, 09:37
Фото: 1MI
Ростовский облсуд пересмотрит приговор экс-главы «Россельхозбанка» Пятигорца
В Ростовском областном суде пересмотрят приговор бывшего главы донского филиала «Россельхозбанка» Игоря Пятигорца, сведения об этом появились в картотеке уголовных дел.

В феврале 2023 года в Ростовской области огласили приговор бывшему главе донского филиала «Россельхозбанка» Игорю Пятигорцу и его коллегам по обвинению в мошенничестве. Пятигорца и его коллег признали виновными в похищении 171 миллиона рублей с помощью невозвратных кредитов. В итоге суд назначил Пятигорцу 8,5 лет лишения свободы, а его сообщникам Гетто и Жукову от шести до семи лет и восьми месяцев колонии.

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Однако уже 2 октября в Ростовский областной суд поступила жалоба о пересмотре приговора, слушание назначено на 31 октября.

Информация о деле будет обновляться по мере появления официальных данных.

Ранее стало известно, что в суде пересмотрят дело о перестрелке на донской ферме.

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