Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Кроме того, на скамье подсудимых оказались начальник одного из отделов банка Анна Гетто и директор юрлица Вадим Жуков. Суд установил, что фигуранты вместе с другими подельниками похитили 171 миллион рублей.
Деньги похищали при выдаче заведомо невозвратных кредитов. По данным фактам возбудили уголовное дело.
Суд приговорил Пятигорца к 8,5 года заключения, Гетто — к 7 годам 8 месяцам колонии. Жуков получил шесть лет тюрьмы.
Это решение не вступило в законную силу.
Ранее другие мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежья.