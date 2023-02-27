rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Экс-главу Ростовского отделения «Россельхозбанка» Пятигорца осудили за мошенничество

27 февраля 2023, 14:56
Фото: zsrо.ru
Экс-главу Ростовского отделения «Россельхозбанка» Пятигорца осудили за мошенничество
В Ростовской области огласили приговор в отношении бывшего руководителя филиала «Россельхозбанка» Игоря Пятигорца по обвинению в мошенничестве, сообщили в региональной прокуратуре.

Кроме того, на скамье подсудимых оказались начальник одного из отделов банка Анна Гетто и директор юрлица Вадим Жуков. Суд установил, что фигуранты вместе с другими подельниками похитили 171 миллион рублей.

Деньги похищали при выдаче заведомо невозвратных кредитов. По данным фактам возбудили уголовное дело.

Мошенник похитил у ростовчанки 200 тысяч рублей под предлогом покупки земли
Узнать подробнее

Суд приговорил Пятигорца к 8,5 года заключения, Гетто — к 7 годам 8 месяцам колонии. Жуков получил шесть лет тюрьмы.

Это решение не вступило в законную силу.

Ранее другие мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежья.

Читайте также:
Мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежьяМолодая ростовчанка поверила телефонному мошеннику и лишилась всех своих денегОколо 2 млн рублей украли мошенники у вдовы участника СВО из Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествие
Подпишитесь
Украина ввела санкции против донских чиновников, а в Ростове появился новый транспорт
Сегодня, 15:14
Потомки Чингисхана и шаманы обратятся к духам в Ростове ради участников СВО
Сегодня, 15:06
70-летний постоялец гостиницы в Таганроге обнаружен повешенным днем 25 февраля
Сегодня, 15:02
Облавы на точки по продажам сигарет устроили в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:38
Десятки жителей в Ростовской области попросили помощи психологов на праздниках
Сегодня, 13:55