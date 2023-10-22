«Зарплату выдали котлами»: как выживали ростовские врачи в 90-е годы

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Помните, как написал поэт Александр Кушнер:
Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Времена были непростые. Это правда. Хотя, как я люблю говорить, простыми времена у нас никогда не бывают. Но все же…
В девяностые годы я работал врачом-урологом в консультативно-диагностическом отделении нефро-урологического центра медико-санитарной части «Ростсельмаша» (ныне областная клиническая больница № 2). После вынужденного по объективным и субъективным причинам ухода с руководящего поста прославленного и легендарного генерального директора Юрия Александровича Пескова для завода «Ростсельмаш» и медсанчасти наступили тяжелые времена. И если раньше медсанчасть (она еще известна была как «десятка») снабжалась лучше всех не только в городе, но и в области, то с уходом Пескова мы даже перестали получать зарплату вообще. Кстати, зарплату, помню, в 1997 году мы не получали восемь месяцев! Вы только вдумайтесь в это.
Торговали на Нахичеванском рынке
Выживали как могли. Жили в буквальном смысле натуральным обменом. В эти самые девяностые годы со своими друзьями, чтобы как-то заработать, торговал на Нахичеванском рынке. У нас там был свой ларек. Мы продавали все − сникерсы, тампаксы, минеральную воду, разумеется, пепси-колу и кока-колу. Все, что только можно было купить и продать. Я даже продавал свои брошюры, которые начал издавать в то время и автором-составителем которых был − «Анекдоты от Йорика» и сборник афоризмов «Чаша мудрости». Не поверите, но их покупали вместе с тампаксами и сникерсами. И даже брали у меня автографы. Был местной знаменитостью, потому как уже публиковался в популярной тогда городской газете «Вечерний Ростов» и даже выиграл конкурс анекдотов, который проводила «Вечерка» в то время. Так что местные продавцы мне могли сказать: «Доктор, расскажи-ка нам свежий анекдот».
Так вот, мы не получали зарплату в медсанчасти восемь месяцев, а потом нам ее наконец выдали… котлами. И нам с моим братом Тиграном пришлось эти котлы как-то реализовывать на Нахичеванском рынке, чтобы получить хоть какие-то деньги. Это ведь все было. Сейчас вспоминаю, словно все это происходило в другой жизни. Да так оно и есть.
Спасибо связям моего папы, заслуженного врача России Минаса Георгиевича Багдыкова, который в те годы работал начмедом, заместителем главного врача медико-санитарной части «Ростсельмаша» по хирургии, и который позвонил каким-то своим друзьям-пациентам, работавшим в то время на Нахичеванском рынке, и нам помогли продать выгодно котлы. А это было тогда не так просто. Потому как по рынкам ходили «братки», которые собирали дань. Это не секрет. Но нас никто и никогда не трогал, а только помогали и всегда относились с уважением. Кстати, за это тоже, я считаю, должен сказать спасибо своему отцу. Потому что его как доктора-хирурга знали на Нахичеванском рынке и относились к нему с большим уважением.
Как начмед стал разводящим
Не могу не вспомнить и об этом удивительном случае, который произошел в начале девяностых. Известный ростовский режиссер Юрий Георгиевич Калугин снимал фильм о донских армянах «Мир пришедшим». Мой отец был консультантом этого фильма. Съемки велись в разных местах Мясниковского района, Ростова и Нахичевани, в том числе и на Нахичеванском базаре.
По воспоминаниям Юрия Георгиевича Калугина, когда съемочная группа появилась на Нахичеванском базаре, то некоторым, так скажем, крутым ребятам не понравилось, что кто-то их снимает. К оператору картины Эдуарду Кечеджияну подошел какой-то парень. Он приставил нож к животу оператора и потребовал перестать снимать и убраться со съемочной группой с базара. Съемки были на грани срыва. Тогда Юрий Георгиевич Калугин позвонил моему отцу и попросил разобраться в этой ситуации. Мой папа поехал на Нахичеванский базар, имел беседу с авторитетными людьми, как тогда говорили. Он объяснил им важность и необходимость этого фильма для донских армян и для развития культуры всего Донского края.
К счастью, буквально на следующий день всю съемочную группу на Нахичеванском базаре встречали как родных и самых дорогих гостей. Им накрыли стол, угощали вином и шашлыком. Вот так моему отцу, заслуженному врачу России, в те годы начмеду медико-санитарной части завода «Ростсельмаш», пришлось стать «разводящим» на Нахичеванском базаре.
Газета «Лекарь Дона»
Удивительное было время. Действительно, странное, чудное, но очень интересное. Сегодня в это сложно поверить, но в те «веселые» годы я умудрился организовать выпуск больничной газеты «Лекарь Дона». Она была приложением к газете «Приазовский край», которая тоже выходила тогда. Помню, что редактор этого издания пытался возродить былую славу дореволюционного одноименного издания.
Сегодня, конечно, не без улыбки вспоминаю, как я пришел в кабинет главного врача в 1999 году и предложил издавать больничную газету под громким названием «Лекарь Дона». Главный врач Константин Иванович Сулима посмотрел на меня с ужасом и произнес:
− Сынок, тебе делать нечего? Тебе работы не хватает? Так я тебя работой обеспечу. Какую газету издавать ты собрался? На какие средства? Люди зарплату не получают. Кто ее будет покупать?
− Мы будем раздавать ее бесплатно, а зарабатывать на рекламе, − уверенно заявил я.
− Кто будет платить за издание газеты? − удивился Константин Иванович.
− Нам ее издадут бесплатно, по бартеру, − пояснил я.
Дело в том, что в те годы, как я уже писал, люди жили натуральным обменом.
Удивительно, но главный врач мне поверил. И целых полгода мы издавали газету «Лекарь Дона», редактором которой был я. Признаюсь, денег мы так и не заработали. Но подшивка тех газет до сих пор лежит у меня дома как память о лихих девяностых годах.
«Наши девяностые»
«Наши девяностые» − именно так называлась книга воспоминаний, которую я уговорил написать своего отца вместе со мной.
Мой отец работал начмедом (с 1991 по 2002 годы) в больнице в самое непростое время. Эпоха перемен. Смена политического и экономического устройства страны. Менялась система здравоохранения, изменялась до неузнаваемости наша страна. Отец начинал работать, когда еще существовал Советский Союз, расцвет его карьеры пришелся на девяностые, на эпоху Ельцина, как мы обычно говорим. А уходил на пенсию он уже при Путине.
С моей точки зрения, наши воспоминания важны еще и потому, что дают возможность увидеть, что не все было так уж плохо в девяностые годы. Несмотря на нерегулярную выплату зарплат медицинские работники продолжали выполнять свой долг, лечить пациентов, писать научные работы, влюбляться, развлекаться, жить полноценной жизнью.
Я уверен, что любое время определяют люди. Только благодаря слаженной работе коллектива возможен успех любого дела и начинания.
Сегодня сложно молодым докторам и медсестрам понять, что многие их коллеги в девяностые ходили на работу пешком, потому как на транспорт у них просто не было денег.
Вот как об этом вспоминал мой отец Минас Георгиевич Багдыков:
»…Мне не забыть начало рабочего дня, когда больной уже лежал на операционном столе, персонал был готов приступить к операции, а операционной сестры в отделении не было, задерживалась. Пришлось срочно разбираться в случившемся, менять операционную сестру. Спустя час в отделение пришла операционная сестра, мокрая, замерзшая, в слезах. Оказалось, что в автобусе ее знали и практически не требовали плату за проезд, потому что она операционная сестра и едет в больницу на работу, а новый водитель потребовал оплату, но у нее денег не хватило, и он ее высадил в дороге. Ей пришлось пешком пройти несколько километров в дождь, грязь, изморось, добираясь до больницы. Обогрелась, почистилась, успокоилась, а покормить ее было нечем. Больные питались тем, что приносили родственники. Это заставило главного врача Константина Ивановича Сулиму и меня обратиться с просьбой к своим знакомым, держащим кафе, выделить муку, постное масло в отделения для того, чтобы медицинские сестры могли приготовить себе еду в перерыв. Многие заведующие отделениями последовали нашему примеру. Так мы смогли удержать штат медицинских сестер и санитарок. Одновременно Константин Иванович распорядился подготовить площадь для помещения, где организовал кафе с приготовлением горячих блюд. Повезло с хозяевами кафе: молодые, доброжелательные, порядочные люди охотно и приветливо встречали наших врачей, ходячих больных, кормили недорого и вкусно».
В буквальном смысле еду приносили докторам и медсестрам владельцы ресторанов и кафе.
Главная медсестра больницы
В этой связи не могу не вспомнить, как вкусно для своих сотрудников готовила еду тогда старшая сестра хирургического отделения (впоследствии она стала главной сестрой уже областной клинической больницы) Мария Алексеевна Баркова.
Надо сказать, что работать с ней было легко. Она, конечно, была строгим руководителем. Но если надо, то за своих подчиненных могла стоять, как говорят, горой. Могла и крепкое слово сказать, и посочувствовать, а если необходимо, то и помочь. Одним словом, Баркова была надежным человеком и руководителем с большой буквы.
Помню, как мы отмечали в больнице Новый год и Мария Алексеевна принесла из дома по ее особому рецепту запеченную картошку с салом. Она с удовольствием эту картошку не только ела, но и рассказывала медсестрам, как надо готовить вкусные блюда, пироги.
В самые тяжелые годы она всегда подкармливала сестер и санитарок.
Помню, как особенно любила Мария Алексеевна кушать черный хлеб с горчицей и селедкой.
Баркова была полной женщиной с немалым букетом болезней.
− Мария Алексеевна, вам же нельзя все это есть, − возмущался я. − У вас сейчас глюкоза в крови повысится. Вам надо за здоровьем своим следить.
Поскольку она меня знала с детства, то называла или «Жора», или «доктор Жора».
− Доктор Жора, ну не будь ты таким правильным, − говорила она мне. − Иногда можно нарушить диету. Жизнь такая короткая. И так в ней мало радости. Вот я сейчас поем картошку с салом, гренки с маслом покушаю, и будет у меня хорошее настроение. А хорошее настроение − это тоже залог здоровья.
Кстати, Мария Алексеевна Баркова была летописцем нашей больницы. Лучше нее историю медсанчасти «Ростсельмаша» не знал никто. Это правда. Она знала о каждом докторе больницы, о каждом заведующем отделением практически все. Каждый раз, когда я писал об истории Сельмаша, то обращался за помощью и советами к Марии Алексеевне Барковой.
Работать в девяностые
Конечно, в девяностые годы минувшего столетия работать было непросто, но интересно. Было сложно потому, что не платили регулярно зарплату, ощущалась нехватка медикаментов. Но было ощущение свободы действий и чувствовалось уважение людей.
Говорят, что у китайцев самое сильное проклятие − это пожелание жить в эпоху перемен. Вся моя сознательная жизнь, в том числе и врачебная, прошла в такую эпоху. Все время в нашей системе здравоохранения что-то реформировали. То у нас вводилась страховая медицина, то платные услуги, то электронная медицина, то оптимизация, в результате которой много врачей потеряли работу, закрылись больницы, то непрерывное обучение, то внедрялась телемедицина и т. д.
Хочу выразить надежду на то, что идущие нам на смену поколения молодых врачей будут более счастливыми. Очень надеюсь на то, что они будут жить в стабильном и богатом обществе, в котором высоко ценят и уважают труд врача и медицинских работников. Правда, мне почему-то вспоминаются строки Н. А. Некрасова:
Жаль только − жить в эту пору прекрасную
Уж не придется − ни мне, ни тебе.
Георгий Багдыков