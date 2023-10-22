«Зарплату выдали котлами»: как выживали ростовские врачи в 90-е годы

»…Мне не забыть начало рабочего дня, когда больной уже лежал на операционном столе, персонал был готов приступить к операции, а операционной сестры в отделении не было, задерживалась. Пришлось срочно разбираться в случившемся, менять операционную сестру. Спустя час в отделение пришла операционная сестра, мокрая, замерзшая, в слезах. Оказалось, что в автобусе ее знали и практически не требовали плату за проезд, потому что она операционная сестра и едет в больницу на работу, а новый водитель потребовал оплату, но у нее денег не хватило, и он ее высадил в дороге. Ей пришлось пешком пройти несколько километров в дождь, грязь, изморось, добираясь до больницы. Обогрелась, почистилась, успокоилась, а покормить ее было нечем. Больные питались тем, что приносили родственники. Это заставило главного врача Константина Ивановича Сулиму и меня обратиться с просьбой к своим знакомым, держащим кафе, выделить муку, постное масло в отделения для того, чтобы медицинские сестры могли приготовить себе еду в перерыв. Многие заведующие отделениями последовали нашему примеру. Так мы смогли удержать штат медицинских сестер и санитарок. Одновременно Константин Иванович распорядился подготовить площадь для помещения, где организовал кафе с приготовлением горячих блюд. Повезло с хозяевами кафе: молодые, доброжелательные, порядочные люди охотно и приветливо встречали наших врачей, ходячих больных, кормили недорого и вкусно».